यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनेंगे पिता, पत्नी पायल और कृतिका मलिक ने पोस्ट शेयर कर किया ऐलान!

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फेम यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक एक बार पिर चर्चा में हैं. पटियाला कोर्ट में अरमान मलिक, पायल और कर्तिका मलिक को दो मामलों में समन भेजने के बीच अरमान के साथ कृतिका ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने इंस्टाग्राम पर ज्वॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसके ओपनिंग फ्रेम में कृतिका को हाथ में पॉजिटिव रिजल्ट वाला प्रेग्नेंसी किट हाट में लिए देखा जा सकता है. जबकि साथ में अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक नजर आ रही हैं.

इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, घर में खुशियां आने वाली हैं. हालांकि पोस्ट में यह जानकारी नहीं दी गई है कि पायल या कृतिका में से कौन मां बनने वाली हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यूट्यूबर अरमान मलिक पहले ही चार बच्चों के पिता हैं. उनके बेटे चिरायु और जुड़वा बच्चे अयान और तूबा पहली पत्नी पायल मलिक से हैं. वहीं एक बेटा जैद दूसरी पत्नी कृतिका मलिक से है.

कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें तो हाल ही में अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक कानूनी मामले में फंस गए हैं. उनपर पटियाला कोर्ट में धार्मिक भावनाएं भड़काने और एक से अधिक शादियां करने के आरोप में 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं. उनके खिलाफ पटियाला के एडवोकेट देवेंद्र राजपूत ने अदालत में याचिका दायर की है.

इस केस के बारे में बात करते हुए एडवोकेट देवेंद्र राजपूत ने आईएएनएस से कहा, "मैंने पायल मलिक पर एक केस डाला था, उन्होंने काली माता का रूप बनाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया था. इसके बाद मैंने केस डाला. फिर अरमान मलिक के खिलाफ मुझे यूट्यूब पर कई शादी करने के सबूत भी मिले. पहली शादी अरमान ने सुमित्रा नाम की लड़की से की थी, जिसको इन्होंने पैसे दिए थे. इसके बाद अरमान मलिक ने पायल और कृतिका से शादी की, और एक और चौथी शादी भी है अरमान मलिक की, एक अंडमान की लड़की के साथ, जिसके नाम का टैटू इसके हाथ पर है. ये सारे सबूत यूट्यूब पर वीडियो के रूप में मौजूद हैं. इसलिए मैंने अरमान पर दूसरा केस कई शादियां करने को लेकर दर्ज किया है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है. तीसरा केस इनफार्मेशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ, बच्चों को पानी के अंदर डुबोना और अश्लील कंटेंट डालना बैन है. इसलिए उनके ऐसे सभी चैनल हैं, जहां पर इस तरह के वीडियो मौजूद हैं, इसको बैन करने की हमने मांग की है."

