अमिताभ बच्चन के अलावा इस एक्टर संग भी हिट देते थे धर्मेंद्र, ये टॉप 5 फिल्में हैं सबूत

हिंदी सिनेमा की ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थीं. उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया था.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थीं. उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया था. धर्मेंद्र ने करियर में हिट और फ्लॉप दोनों तरह की फिल्में दीं. लेकिन एक एक्टर ऐसा भी रहा है जिसके साथ धर्मेंद्र ने ज्यादातर हिट फिल्में दी हैं. यह एक्टर कोई और नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा हैं. धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी 1970-80 के दशक की सबसे धमाकेदार और पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी. इन दोनों की दोस्ती और तगड़ी केमिस्ट्री ने कई फिल्मों को सुपरहिट बना दिया.

ये सिलसिला साल 1973 में फिल्म ब्लैकमेल से शुरू हुआ. विजय आनंद के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर फिल्म में दोनों पहली बार बड़े रोल में साथ नजर आए और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब सराहा. फिर आया साल 1974 में फिल्म दोस्त. दुलाल गुहा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने दो सच्चे दोस्तों का किरदार निभाया. दोनों का शानदार अभिनय देखकर दर्शक थिएटर में तालियां बजाते थे. ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही.

साल 1987 में फिल्म लोहा, राज एन. सिप्पी की इस फिल्म में दोनों ने इतना जबरदस्त एक्शन किया कि दर्शक हैरान रह गए. ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. 1987 में ही फिल्म आग ही आग आई, शिबू मित्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म भी सुपरहिट रही. धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी ने आग लगा दी थी. दर्शकों को दोनों का साथ इतना पसंद आया कि फिल्म घर-घर में चर्चा का विषय बन गई. फिर आई गंगा तेरे देश में (1988), विजय रेड्डी की इस फिल्म में जया प्रदा भी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही धर्मेंद्र और शत्रुघ्न की जोड़ी को मिली. एक्शन, ड्रामा और दोनों की दोस्ती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. यह पांच फिल्में ही काफी हैं यह बताने के लिए कि 70-80 के दशक में अगर कोई जोड़ी सबसे ज्यादा पावरफुल और दर्शकों की फेवरेट थी, तो वो थी धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी. आज भी पुराने फैंस इन फिल्मों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं!

