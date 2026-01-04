विज्ञापन

अजीज दोस्त अमिताभ बच्चन को समधी बनाना चाहते थे धर्मेंद्र, इस वजह से नहीं बन पाया रिश्ता, वो भाई जैसा

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती रिश्तेदारी में ईशा देओल की वजह से नहीं बदली.

नई दिल्ली:

कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, जिनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदली है. इसमें एक नहीं बल्कि कई नाम है. ऐसा ही कुछ होने वाला था धर्मेंद्र-हेमा और अमिताभ-जया बच्चन की फैमिली के बीच. धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने शोले समेत कई फिल्मों में काम किया, जिससे दोनों स्टार्स की खास बॉन्डिंग होने लगी थी. इसके बाद धर्मेंद्र अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चा रहे थे. हेमा मालिनी भी चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा देओल की शादी अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक बच्चन से हो जाए, लेकिन ईशा के इनकार करने की वजह से जय और वीरू की दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदल सकी. आइए जानते हैं ईशा ने अभिषेक से शादी करने से क्यों मना किया था.

ईशा ने अभिषेक बच्चन को ठुकराया

दरअसल, धर्मेंद्र और हेमा चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी बच्चन खानदान की इकलौती बहू बने. हेमा ने जब ईशा को अभिषेक के बारे में बताया तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया. ईशा ने कहा कि वह अभिषेक को भाई की तरह देखती हैं. इस वजह से अभिषेक की शादी ईशा से नहीं हो सकी. वहीं, साल 2007 में अभिषेक बच्चन ने पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी रचाई और 2012 में ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी रचा ली, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ईशा और भरत ने तलाक ले लिया. ईशा और भरत ने साल 2024 में सोशल मीडिया पर अलग होने का ऐलान किया. इस शादी से ईशा देओल को दो बेटियां हैं और वह सिंगल मदर उन्हें पाल रही हैं.

मां संग रहती हैं ईशा
वहीं, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की कई झूठी खबरें फैली, लेकिन कपल ने बार-बार इन अफवाहों पर विराम लगा दिया. फिलहाल अभिषेक-ऐश नया साल मनाने बाहर गए हुए हैं. आपको बता दें, ईशा देओल के पिता और हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का बीती 24 नवंबर को निधन हो गया था इसके बाद से उनकी पत्नी हेमा मालिनी और दोनों बेटियां (ईशा, अहाना) ही मां का सहारा रह गई हैं. धर्मेंद्र की पहली फैमिली ने आज भी हेमा मालिनी और उनके बेटियों को नहीं अपनाया है. धर्मेंद्र के निधन के दौरान भी उनकी पहली फैमिली के घर में हेमा और उनकी बेटियों की एंट्री नहीं हुई थी.  

