अनुष्का शर्मा की पाकिस्तानी हमशक्ल देखी है? इस लड़की को देख विराट कोहली भी रह जाएंगे हैरान, बोलेंगे- मेरी बीवी कौन

खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय से बॉलीवुड से गायब हैं. अब वह या तो स्टार हसबैंड विराट कोहली का मैच देखने स्टेडियम में पहुंचती हैं, या फिर उनके साथ प्रेमानंद महाराज की शरण में नजर आती हैं.

अनुष्का शर्मा की पाकिस्तानी हमशक्ल वायरल
नई दिल्ली:

खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय से बॉलीवुड से गायब हैं. अब वह या तो स्टार हसबैंड विराट कोहली का मैच देखने स्टेडियम में पहुंचती हैं, या फिर उनके साथ प्रेमानंद महाराज की शरण में नजर आती हैं. दूसरी तरफ फैंस अनुष्का की फिल्म के इंतजार में बैठे हैं. खैर, यह कोई नहीं जानता कि अनुष्का बॉलीवुड में लौटेंगी भी या नहीं, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे अनुष्का शर्मा की वो हमशक्ल जो पाकिस्तान में रहती है. कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल की सोशल मीडिया पर भरमार है, इसमें एक नाम अब अनुष्का शर्मा का भी जुड़ गया है. अनुष्का की यह हमशक्ल काफी खूबसूरत और चबी है. चलिए जानते है अब अनुष्का की इस हमशक्ल पर लोगों का क्या कहना है.

अनुष्का शर्मा की हमशक्ल

अनुष्का शर्मा की इस पाकिस्तानी हमशक्ल का नाम अनीषा तसनीम है. अनुष्का शर्मा की यह हमशक्ल ब्यूटी कई पाकिस्तानी एक्टर्स संग देखी जा चुकी है. बात करे इस वीडियो की तो इसमें वह खुलकर हंसती दिख रही हैं और बिल्कुल अनुष्का की तरह लग रही हैं. अब अनुष्का शर्मा की इस हमशक्ल को देखने के बाद कइयों के कमेंट्स निराश करने वाले भी हैं. हालांकि कईयों ने तो अनीषा को चबी अनुष्का शर्मा का टैग दे दिया है. अनुष्का की हमशक्ल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इसे 17 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है और इसपर 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.
 

अनुष्का की हमशक्ल देख क्या बोले यूजर्स? 

अनुष्का शर्मा की इस पाकिस्तानी हमशक्ल को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'मैंने अपनी लाइफ में आपसे क्यूट लड़की नहीं देखी'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'आलिया अनुष्का शर्मा'. तीसरा यूजर लिखता है, 'अनुष्का शर्मा रियल आईडी से आओ प्लीज'. चौथा यूजर लिखता है, 'यह तो भाभी जी से भी ज्यादा क्यूट है'. लेकिन कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अनुष्का शर्मा के नाम के साथ रेड हार्ट इमोजी जोड़कर शेयर किया है. बता दें, अनुष्का शर्मा साल 2018 में फिल्म जीरो में नजर आई थीं. इसके बाद वह किसी भी फिल्म में नहीं दिखीं. हालांकि वह अपने प्रोडक्शन हाउस से कुछ फिल्में बना चुकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

