अनुष्का शर्मा को खाने में पसंद है ये चीज, जिसका नाम सुनते ही अमिताभ बच्चन ने सिकोड़ी नाक, बोले- आप कैसे खा...

अक्सर हम आपको ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपके पसंदीदा कलाकारों की फेवरेट चीजों के बारे में आपको पता चलता है. इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुष्का शर्मा का एक ऐसा थ्रोबैक वीडियो जिसमें वो केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने बता रही हैं कि उन्हें कैसा खाना पसंद है और वो किन चीजों को खाना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं. ये सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए और कहने लगे कि लगता है किसी और से पता करना होगा वो आपको कैसे बर्दाश्त करते हैं.

अनुष्का को पसंद हैं कटहल

इंस्टाग्राम पर latikaasfoodvoyage नाम से बने पेज पर केबीसी का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया गया है, इस वीडियो में अनुष्का शर्मा अपने को स्टार वरुण धवन के साथ अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची थी. इस दौरान अमिताभ बच्चन जब उनसे उनके फेवरेट खाने के बारे में पूछते हैं तो वो बताती हैं कि उन्हें कटहल बहुत पसंद है, लेकिन वो इसे फल की तरह नहीं बल्कि सब्जी की तरह खाती हैं. जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कटहल, कद्दू, लौकी जैसी चीजें आप कैसे खा सकती हैं. इस पर अनुष्का कहती हैं कि तीनों ही चीजें मेरी फेवरेट है. अमिताभ बच्चन कहते हैं कि लगता है किसी और से पूछना होगा कि वो आपको कैसे बर्दाश्त करते हैं. सोशल मीडिया पर अनुष्का का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

अनुष्का शर्मा का वर्क फ्रंट

अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो लगभग 7 साल से वो बड़े पर्दे से दूर हैं, उनकी आखिरी फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई जीरो थी. उसके बाद से उनकी कोई भी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई है, उनकी फिल्म चकदा एक्सप्रेस जो कि वूमेन किक्रेटर झूलन गोस्वामी की लाइफ पर आधारित है, वो भी बनाकर पूरी तैयार है लेकिन इस समय वो अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं और बॉलीवुड से पूरी तरह से किनारा करके अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गई हैं, जहां वो अपनी बेटी वामिका और बेटे अकाय का पूरा ध्यान एक साधारण मां की तरह रखती हैं और उनके पति विराट कोहली ने भी T20 और टेस्ट विकेट से संन्यास ले लिया हैं, केवल वो वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आते हैं.