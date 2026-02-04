हीरो-हीरोइन में 22 साल का एज गैप, लोगों ने उड़ाया मजाक, 90 करोड़ी फिल्म ने कूटे 623 करोड़, जीते 19 बड़े अवार्ड 

अगर लड़का और लड़की में 22 साल उम्र का फासला है, तो यकीनन सोसाइटी के हिसाब से इतना गैप ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन जब इसी फासले की साथ कोई जोड़ी पर्दे पर रोमांस करती नजर आती है तो सोसाइटी उस फिल्म को हिट घोषित कर देती है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हीरो-हीरोइन में 22 साल का फर्क था, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तब धूम मच गई थी और सुपरहिट रही. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम 'सुल्तान' है. बता दें, यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी. जिसमें सलमान खान ने सुल्तान की भूमिका और अनुष्का शर्मा ने प्रोफेशनल महिला रेसलर आरफा की भूमिका निभाई थी. दमदार कहानी, सही डायरेक्शन और अच्छा म्यूजिक होने के कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर कहलाई थी.

क्यों हिट हुई थी फिल्म सुल्तान

फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित थी, जो केबल ऑपरेटर होता है और कुश्ती में कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात प्रोफेशनल महिला रेसलर आरफा यानी अनुष्का शर्मा से होती है, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार होता है. प्यार में पागल सुल्तान रेसलिंग में आने का फैसला करता है और आरफा के लिए रेसलिंग चैंपियन बनता है. हालांकि दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि कैसे दो लोग एक ही फील्ड में होने के कारण उनकी सोच और बर्ताव में बदलाव होता है. अंत में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है. कुल मिलाकर कहें तो फिल्म की कहानी दर्शकों को शुरू से लेकर अंत बांधे रखने में कामयाब रहती है.

क्या थी फिल्म सुल्तान की कमाई

सलमान खान अभिनीत फिल्म सुल्तान ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ की कमाई की थी. यह फिल्म जुलाई 2016 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था. फिल्म 'सुल्तान' को कुल 17 अवॉर्ड और 39 नॉमिनेशन मिले थे. ये अवार्ड विभिन्न कैटेगरी और सेरेमनी में दिए गए थे, जिनमें फिल्मफेयर, आईफा, ज़ी सिने अवार्ड्स आदि शामिल हैं.

