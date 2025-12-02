जया के साथ अपनी शादी को सबसे बड़ी गलती मानते हैं अमिताभ ! एक्ट्रेस बोलीं- 52 साल तक मैंने उनसे प्यार किया...

जया बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रूड व्यवहार को लेकर ट्रोल होती रहती हैं. पैपाराजी के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं. जया जब भी बोलती हैं बेधड़क होकर और बेबाक बोलती हैं. हाल में मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त के साथ बातचीत करते हुए जया ने शादी को लेकर जो बातें कहीं वो चौंकाने वाली हैं. जया ने कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या शादी करें. साथ ही अमिताभ के साथ शादी को लेकर भी उन्होंने कुछ हैरान करने वाली बातें कहीं.

जया बच्चन ने शादी को लेकर कहा कि, “दिल्ली का लड्डू है खाओ तो मुश्किल न खाओ तो मुश्किल. बस ज़िंदगी का मजा लो. तुम्हें इसे बनाने की जरूरत नहीं है (पेन और कागज की ओर इशारा करते हुए)… हम पुराने जमाने में रजिस्टर पर साइन भी नहीं करते थे, बाद में हमें पता चला कि हमें रजिस्टर पर साइन करना है, और हमने अपनी शादी के पता नहीं कितने साल बाद रजिस्टर पर साइन किया. इसका मतलब है कि हम गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे.”

‘शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी'

जब पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन भी शादी के बारे में यही सोचते हैं, तो जया ने कहा, "मैंने उनसे नहीं पूछा है. वह कह सकते हैं कि ‘मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती', लेकिन मैं यह सुनना नहीं चाहती". जया ने माना कि भले ही अब शादी के बारे में उनके विचार बहुत अलग हैं, लेकिन उन्हें बिग बी से पहली नजर में प्यार हो गया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें वह पल याद है जब उन्हें अमिताभ से प्यार हुआ था, तो उन्होंने मजाक में कहा, “क्या आपको पुराने जख्मों को कुरेदना है? मैं पिछले 52 सालों से एक ही आदमी से शादीशुदा हूं. इससे ज्यादा प्यार मैं नहीं कर सकती.” उन्होंने आगे कहा, “मेरे यह कहने के बाद कि शादी मत करो…यह पहली नजर का प्यार था, यह पुराना लगेगा.”

बता दें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल हो गए हैं. दोनों की पहली मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी.