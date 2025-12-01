विज्ञापन

शादी के बाद अमिताभ बच्चन के माता-पिता ने छुए थे जया बच्चन के पैर, शादी से था नाखुश एक्ट्रेस का परिवार, लेकिन जया की खुशी...

ऑटोबायोग्राफी में शादी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जया बच्चन को एक शूट के लिए जाना पड़ा और उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब घर में तीन आदमी थे जो खर्च उठा सकते थे, तो जया काम करें.

शादी के बाद अमिताभ बच्चन के माता-पिता ने छुए थे जया बच्चन के पैर
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने जून 1973 में अपनी फिल्म 'ज़ंजीर' की सफलता के बाद शादी कर ली. फिल्म पर काम शुरू करने से पहले ही दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे. उन्होंने बहुत कम लोगों के साथ सीक्रेट शादी की थी. अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंशराय बच्चन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, 'दशद्वार से सोपान तक' में शादी के बारे में कुछ बहुत ही दिल को छू लेने वाले पल शेयर किए हैं. उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि शादी की एक रस्म के लिए अमिताभ की मां ने जया के पैर छुए थे.

ऑटोबायोग्राफी में शादी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जया बच्चन को एक शूट के लिए जाना पड़ा और उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब घर में तीन आदमी थे जो खर्च उठा सकते थे, तो जया काम करें. हालांकि, जया बच्चन ने अक्सर साफ़ किया है कि बच्चे होने के बाद फ़िल्में न करने का फ़ैसला उनका अपना था और वह उस समय सिर्फ़ एक मां बनकर बहुत खुश थीं.

शादी से नाखुश था जया का परिवार

हरिवंशराय बच्चन ने आगे कहा कि जया बच्चन का परिवार उनके शादी करने और घर छोड़ने से परेशान था. उन्होंने वही लिखा जो जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने उन्हें बताया था. जब शादी से पहले वे कन्या पूजा के लिए एक्ट्रेस के घर गए थे, जो पूरे परिवार के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन जया खुश थीं.

उन्होंने लिखा, "जया के अलावा, किसी के चेहरे पर खुशी की ज़रा भी झलक नहीं थी. जया ने थोड़ा मेकअप किया था और पहली बार, मैंने उसके चेहरे पर थोड़ी 'लज्जा' देखी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. 'लज्जा' सुंदरता का इतना ज़रूरी हिस्सा है, यह मुझे पहली बार महसूस हुआ. वह एक अच्छी एक्ट्रेस थी इसलिए वह ऐसा दिखा सकती थी कि वह शर्मीली महसूस कर रही है, लेकिन उस पल में, उसका एक्सप्रेशन असली लग रहा था.

उन्होंने जया बच्चन के पिता की बातें याद करते हुए कहा, “मैंने जया के पिता को गले लगाया और उन्हें बधाई देते हुए कहा, ‘अमिताभ जैसा दामाद मिलने पर बधाई.' मुझे उम्मीद थी कि वह कहेंगे, ‘जया जैसी बहू मिलने पर बधाई,' लेकिन उन्होंने कहा, ‘मेरा तो घर ही उजड़ गया.'”

अमिताभ की मां ने छुए जया के पैर

हरिवंश राय बच्चन ने परिवार में एक जरूरी रिवाज के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि जया का 'बहू' के तौर पर पैर छूकर स्वागत किया गया. उन्होंने लिखा, “हमारे यहां एक परंपरा है कि जब कोई नई दुल्हन पहली बार घर में आती है, तो सास उसके पैर छूती है, पहली और आखिरी बार, और उसके बाद, वह कभी उसके पैर नहीं छूती, सिर्फ़ बहू ही सास के पैर छूती है. उसका स्वागत करते हुए, सास कहती है, ‘इस घर में एक देवी की तरह आओ और हमें आशीर्वाद दो'.

