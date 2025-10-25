विज्ञापन

अनुपम खेर बने पोस्टर बॉय, 70 साल की उम्र में जिम में वर्कआउट करते हुए शेयर की फोटो

जाने-माने एक्टर अनुपम खेर ने फिटनेस को एक नई परिभाषा दी है और साबित किया है कि एक्टिव रहने के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं है. इंस्टाग्राम पर, 70 साल के एक्टर ने जिम की अपनी एक तस्वीर शेयर की.

अनुपम खेर ने शेयर की जिम की फोटो
नई दिल्ली:

जाने-माने एक्टर अनुपम खेर ने फिटनेस को एक नई परिभाषा दी है और साबित किया है कि एक्टिव रहने के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं है. इंस्टाग्राम पर, 70 साल के एक्टर ने जिम की अपनी एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में वह वेटेड पुल-डाउन वर्कआउट करते हुए अपनी टोन्ड मस्कुलर पीठ दिखाते हुए देखे जा सकते हैं. आप सत्तर साल की उम्र में भी पोस्टरबॉय हो सकते हैं!!! क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कितने मज़बूत हैं, जब तक कि मज़बूत होना ही आपकी एकमात्र पसंद न हो.” उन्होंने कैप्शन में लिखा, "#PosterBoy #NoPhotoShop #GoForIt #BobMarley."एक्टर ने 24 अक्टूबर को अपनी ज़िंदगी पर नेचर और शांति के गहरे असर के बारे में बताया.

उन्होंने पोस्ट किया कि शांत कुदरती माहौल में समय बिताने से उन्हें अपने अंदर के इंसान से जुड़ने, ज़िंदगी के तनाव से ठीक होने और मन और आत्मा दोनों को तरोताज़ा करने में मदद मिलती है. कैप्शन के लिए, इस अनुभवी एक्टर ने लिखा, "कभी-कभी खुद को जानना ही सारी समझदारी की शुरुआत हो सकती है. और यह तभी हो सकता है जब आप खुद को देखें. जब आप अपने अंदर की शांति में जाते हैं! सिर्फ़ नेचर में हील करने की ताकत होती है. भले ही आपको लगे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है. शिमला और कश्मीर से होने के कारण नेचर मुझे मेरे बचपन की यादों के भी करीब लाती है. यह मुझे पवित्र करती है. यह मुझे खुद को फिर से बनाने में मदद करती है. यह मुझे जगाती है! यह मुझे तरोताज़ा करती है. #नेचर #साइलेंस."

इस बीच, अनुपम की “तन्वी द ग्रेट” हाल ही में थिएटर में फिर से रिलीज़ हुई. उन्होंने दूसरे मौके के बारे में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया और बताया कि एक्टर संजीव कुमार ने उन्हें लगभग रिप्लेस कर दिया था. फिल्म की बात करें तो, इसमें जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, बोमन ईरानी, ​​पल्लवी जोशी, करण टैकर, नासिर, अनुपम खेर और इयान ग्लेन हैं.

“तन्वी द ग्रेट” की कहानी एक 21 साल की ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम वाली महिला के बारे में है जो अपनी मां और दादा के साथ रहती है. अपने गुज़रे हुए पिता, कैप्टन समर रैना, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे. उनसे प्रेरित होकर, वह सियाचिन ग्लेशियर में झंडे को सलामी देने का सपना देखती है.

