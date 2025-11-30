विज्ञापन

घर-ऑफिस थे गिरवी, बैंक में बचे थे केवल 400 रुपए, दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे थे एक्टर, अब लेता है 3 करोड़

अनुपम खेर ने याद किया कि एक समय था जब वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे क्योंकि उनके दोनों ऑफिस और घर गिरवीं रख दिए थे. 

Read Time: 3 mins
Share
घर-ऑफिस थे गिरवी, बैंक में बचे थे केवल 400 रुपए, दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे थे एक्टर, अब लेता है 3 करोड़
Anupam Kher News: अनुपम खेर लगभग दीवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे
नई दिल्ली:

1984 का समय था जब 28 वर्षीय अनुपम खेर ने बॉलीवुड में कदम रखा ता. उन्होंने महेश भट्ट की सारांश में 60 प्लस रिटायर्ड कॉमन मैन का किरदार निभाया था. वहीं अब 2025 की बात करें तो अब तक वह 500 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं और बॉलीवुड में अपने कदम जमा चुके हैं. हालांकि 2000 का वह दौर था जब अनुपम खेर की जिंदगी का वह मुश्किल समय आया. दरअसल, उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, जो टीवी शोज बनाने का काम कर रहा था. वहीं इस दौर में वह फाइनेंशियली अपने सबसे बुरे दौर से गुजरें क्योंकि उनकी ज्यादातर चीजें गिरवीं हो गई थीं, जिसके कारण वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे. 

लगभग दिवालिया हो गए थे अनुपम खेर

अनफिल्टर्ड विद समदिश से बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, 2004 में मैं लगभग दिवालिया हो गया था क्योंकि मैं एक टीवी टायकून बनना चाहता था. हम पैसे उधार ले रहे थे. 100 साल के इतिहास में मैं अपने परिवार का पहला इंसान था, जिसने हमारे परिवार के एक साथ 10,000 रुपये देखे थे. ब्याज बढ़ता रहा और यह इतना ज्यादा हो गया कि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि हम दिवालिया होने की कगार पर हैं क्योंकि बैंक में सिर्फ 400 रुपये बचे थे. मेरा घर और ऑफिस दोनों गिरवी रख दिए गए थे.”

बड़े बैनर्स के साथ काम कर रहे थे अनुपम खेर

अनुपम खेर ने आगे बताया कि वह बैक टू बैक बड़े बैनर की फिल्म्स कर रहे थे. तब उनकी बड़े एक्टर के रुप में पहचान बन गई थी. उन्होंने कहा, इमेज के बावजूद, वह चुपचाप संघर्ष कर रहे थे. समय के साथ, वह वापस उछलने में कामयाब रहे और आज, वह कहते हैं कि वह कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. जब उनसे पूछा गया कि वह एक फिल्म के लिए कितना पैसा लेते हैं, तो अनुपम ने कहा, “अभी, मैं एक फिल्म के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये कमाता हूं. मैं अच्छा कर रहा हूं.”

अनुपम खेर 2004 में होने वाले थे बैंक्रप्ट

इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने अपने दिवालिया होने के दौर पर रिएक्शन देते हुए कहा, 2004 में क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड पर्सन नहीं था. मैं लगभग दिवालिया हो गया था और मैंने फिर से शुरूआत की. मैं अपनी नाकामियों भी हैं.  लोग मुझे थेस्पियन, वेटरन और लेजेंड कहने लगे, जिसका मतलब था कि आपको लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिलना चाहिए और आप सनसेट में चले जाएंगे. लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया. मैं विदेश गया और एक अमेरिकन सीरीज की, 60 साल का होने के बाद लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं लेकिन मैंने अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दिया है.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anupam Kher, Anupam Kher News, Anupam Kher Salary, Anupam Kher Bankrupt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com