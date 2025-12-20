अनुपम खेर के नाम एक और बड़ी अचीवमेंट, एक्टिंग के बाद अब लेखन में भी मारी बाजी, मिला यह खास अवॉर्ड

Anupam Kher Award 2025 : हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के लिए साल 2025 का अंत किसी सपने से कम नहीं रहा है. पहले उनकी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नवाजा गया और अब उनकी लिखी किताबों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. जिससे उनके चाहने वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. तो आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में अनुपम खेर को किन किताबों के कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

लेखक पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कई फोटो शेयर कर यह खुशी जाहिर की. इन फोटो में अभिनेता अपनी नई ट्रॉफी दिखा रहे हैं और उन्होंने उन किताबों की भी फोटोज शेयर की हैं जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. अनुपम को बेस्ट राइटर का पुरस्कार अपनी 'द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू', 'डिफरेंट बट नो लेस', और "लेसन्स लाइफ टॉट मी" जैसी किताबों के लिए मिला है.

AUTHOR AWARD : Thank you @ndtv and @WhosThat360 for honouring me with the OUTSTANDING LITERARY CONTRIBUTION AWARD for 2025! This really makes me feel special. I am a Hindi medium guy! Write in simple English! And books are best sellers! 😎🤓 All my books are about my life… pic.twitter.com/lz0nQXpXUH — Anupam Kher (@AnupamPKher) December 20, 2025

"मैं हिंदी मीडियम का हूं, आसान भाषा लिखता हूं"

अभिनेता ने अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव के आधार पर इन किताबों को लिखा है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "2025 के लिए आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! इससे मुझे सच में बहुत खास महसूस हो रहा है. मैं हिंदी मीडियम का हूं. आसान इंग्लिश में लिखता हूं और किताबें बेस्ट सेलर हैं.

उन्होंने लिखा, "मेरी सभी किताबें मेरे जीवन के अनुभवों के बारे में हैं. असल में मैंने जिंदगी से जो सीखा, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं और मेरा 'कभी हार न मानने वाला फलसफा' और यह सब किसी तरह पाठकों को पसंद आया. इसलिए यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास है." अभिनेता ने इसके लिए पाठक और अपने पब्लिशर को दिल से धन्यवाद दिया.

अनुपम खेर फिलहाल आत्मकथा नाटक 'कुछ भी हो सकता है' में बिजी हैं. अभिनेता के शो देश के अलग-अलग राज्यों के शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आज भी थिएटर में उनकी एक्टिंग देखकर फैंस तालियां बजा रहे हैं. बीते दिन उनका शो हैदराबाद थिएटर फेस्टिवल में हुआ था, जिसकी कुछ झलकियों को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

