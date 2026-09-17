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800 करोड़ की फिल्म से जुड़ा नया अपडेट, मेकर्स ने पोस्टर में दिया ऐसा नंबर जिसका नहीं लग पा रहा हिसाब

राका मेकर्स पहले ही अल्लू अर्जुन के लुक से मार्केट में सनसनी मचा चुके हैं. अब इस फिल्म को लेकर एक नई पोस्ट की गई है. इसमें जो नंबर दिया गया है उसने सबका दिमाग घुमा दिया है.

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800 करोड़ की फिल्म से जुड़ा नया अपडेट, मेकर्स ने पोस्टर में दिया ऐसा नंबर जिसका नहीं लग पा रहा हिसाब
राका मेकर्स ने शेयर की नई पोस्ट
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नई दिल्ली:

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और एटली की मचअवेटेड फिल्म 'राका' एक बार फिर चर्चा मे आ गई है. फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में एक क्रिप्टिक पोस्टर साझा किया, जिसमें केवल "37" नंबर और "Something big is loading" लिखा हुआ नजर आया. पोस्टर में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इसे लेकर तरह-तरह की थ्योरीज और चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि "37" का संबंध निर्देशक एटली के जन्मदिन 21 सितंबर से हो सकता है. कई फैंस 3 × 7 = 21 के जरिए इस नंबर को डिकोड कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि एटली के जन्मदिन पर फिल्म से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान या खास झलक सामने आ सकती है. कुछ लोगों का मानना है कि यह पोस्ट फिल्म के बहुप्रतीक्षित ग्लिम्प्स या किसी महत्वपूर्ण वीडियो एसेट की ओर इशारा कर रही है.

हालांकि, फैंस की कल्पनाएं यहीं नहीं रुकीं. कुछ लोग 37 दिनों को जोड़कर 24 अक्टूबर की तारीख का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे 3 महीने और 7 दिन मानते हुए 24 या 25 दिसंबर से जोड़ दिया है. वहीं एक और थ्योरी के मुताबिक "3.7" मार्च 2027 की ओर संकेत कर सकता है, जिसे कुछ लोग फिल्म की संभावित रिलीज विंडो से जोड़ रहे हैं.

कई फैंस का मानना है कि यह नंबर फिल्म के किरदारों या कहानी से जुड़ा कोई संकेत भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं कि अल्लू अर्जुन फिल्म में तीन अलग-अलग लुक्स या संभवतः तीन भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं. कुछ लोग इसे फिल्म के बड़े एन्सेम्बल कास्ट या कहानी के किसी अहम ट्विस्ट से भी जोड़ रहे हैं.

रहस्य को और गहरा बनाते हुए, कई यूजर्स यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या "37" किसी किरदार, फिल्म के टाइटल या कथानक से जुड़ा कोई छिपा हुआ संकेत है. फिलहाल मेकर्स ने इस नंबर के पीछे का असली मतलब उजागर नहीं किया है, जिसके चलते फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है.

सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'राका' एक भव्य सोशियो-फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जो पहली बार अल्लू अर्जुन और एटली को साथ लेकर आ रही है. फिल्म में दीपिका पादुकोण को आधिकारिक तौर पर फीमेल लीड के रूप में घोषित किया जा चुका है. वहीं, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर के नाम भी फिल्म से जुड़े होने की चर्चाओं में हैं, हालांकि उनकी कास्टिंग की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

फिलहाल "37" का रहस्य बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि इस एक पोस्ट ने 'राका' के अगले अपडेट का इंतजार कर रहे फैंस को एक बड़े डिकोडिंग गेम में जरूर शामिल कर दिया है.
 

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