अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा 'पूरा ब्रह्मांड हिल गया' तो फैन्स ने लिए मजे, पूछा- जया मैम आ गईं क्या?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर मजेदार ट्वीट करने के लिए पहचाना जाता है. कई बार इन पोस्ट में गहरी बात छिपी होती है और इसे डिकोड करना हर किसी के बूते की बात नहीं होता. ऐसा ही कुछ बिग बी ने अपनी नई पोस्ट में भी किया है. अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर रहस्यमय पोस्ट शेयर की और इसके आते ही फैन्स के मजेदार कमेंट्स की बौछार हो गई. सबसे दिलचस्प यह है कि इसे अधिकतर फैन्स उनकी पत्नी जया बच्चन से जोड़कर देख रहे हैं और अपने चहेते सितारे से खूब चुटकी ले रहे हैं.

अमिताभ बच्चन की रहस्यमय पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'T 5525- ऊपर देखा, इधर उधर देखा- पूरा ब्रह्मांड हिल गया.' इस पोस्टर पर फैन्स के खूब कमेंट आ रहे हैं और इसे जया बच्चन से जोड़कर देख रहे हैं. बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अमिताभ बच्चन की उम्र 82 साल है और वह टीवी से लेकर सिनेमा तक की दुनिया में खूब एक्टिव हैं.

T 5525 - ऊपर देखा, इधर उधर देखा - पूरा ब्रह्मांड हिल गया — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 7, 2025

फैन्स ने जया बच्चन को लेकर की चुटकी

अमिताभ बच्चन की एक्स पोस्ट पर एक कमेंट आया, 'सर सीधा सा बोलिए जयाजी को देखा.' वहीं एक यूजर ने लिखा, "लगता है आप जयाजी को देखने की बात कर रहे हो.' वहीं एक ने लिखा, 'क्यों? जया मैम आ गईं क्या?' एक यूजर ने मजाक में कहा, 'चार पेग के बाद हमें भी ऐसा ही लगता है श्रीवास्तव साहब, सुबह तक ठीक हो जाएगा.' वहीं एक और कमेंट आया, 'कम पी लिया करो सर.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'नशा बुरी चीज है.'

