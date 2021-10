अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपने मॉडलिंग के दौर की थ्रोबैक फोटो, देख फैन्स बोले- यूं ही नहीं लोग आपके दीवाने हैं

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. जिसके साथ उन्हें कैप्शन में लिखा है 'ऐसे दिनों में वापस आना बहुत अच्छा होगा.. ‍लेकिन'. इसी के साथ फैन्स उनकी इस शानदार फोटो को देख कर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'I really appreciate you for your hard work and you are such a nice person', तो दूसरे ने लिखा है 'यूं ही नहीं लोग दीवाने हैं आपके'.

बता दें, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं, और शो जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है. इसके अलावा हाल ही में उनकी फिल्म 'चेहरे' रिलीज हुई थी, जिसमें इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती नजर आए थे. उनके आने वाली फिल्मों की बात करें तो उसमें 'झुंड', 'ब्रह्मास्त्र', 'बटरफ्लाई', 'मेडे', 'गुडबाय' और नाग अश्विन की एक फिल्म शामिल है. इस तरह अमिताभ बच्चन का फिल्मों का लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है. इन फिल्मों में वह कुछ हटकर किरदार निभा रहे हैं.