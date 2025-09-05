विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली सैलरी से बाबूजी के लिए खरीदी थी घड़ी, लेकिन जब डिब्बा खोला तो...

अमिताभ बच्च ने केबीसी-17 के एक एपिसोड के दौरान अपनी पहली सैलरी का किस्सा सुनाया था. सुनकर आपको भी लगेगा बिग बी के साथ गलत हुआ.

अमिताभ बच्चन ने सुनाया पहली सैलरी का किस्सा
नई दिल्ली:

कौन बनेगा करोड़पति 17 न केवल अपने क्विज फॉर्मेट से, बल्कि अमिताभ बच्चन की शेयर की जाने वाली कहानियों और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. हाल के एपिसोड में महानायक ने अपने बचपन की एक मार्मिक याद शेयर की जिससे दर्शक और कंटेस्टेंट दोनों भावुक हो गए. बिग बी ने याद किया कि जब वह कोलकाता में काम करते थे, तब उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से क्या किया था. उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि अपनी मां के लिए एक साड़ी और अपने पिता के लिए एक घड़ी लूंगा. मैं उस समय कोलकाता में काम करता था. इसलिए जैसे ही मुझे तनख्वाह मिली, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ा. मैंने ट्रेन पकड़ी और घर पहुंचकर, मैंने साड़ी अपनी मां को और घड़ी अपने पिता को दे दी."

घड़ी चोरी होने की कहानी बताते हुए, अमिताभ बच्चन ने कहा, "मुझे लगा था कि जब मेरे पिता बॉक्स खोलेंगे तो बहुत खुश होंगे. लेकिन जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें घड़ी नहीं थी. मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी कमरे में 5-6 और लड़कों के साथ रह रहा था और घर के नौकर ने उसे चुरा लिया. मैं आपको बता नहीं सकता कि उस दिन मैं कितना परेशान था. मैंने खुद से वादा किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपने पिता के लिए एक नहीं, बल्कि 10 घड़ियां खरीद सकूं"

बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17, जिसका प्रीमियर 11 अगस्त को हुआ था, हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर टेलिकास्ट होता है. इसे आप सोनी लिव ऐप पर भी देख सकते हैं.

