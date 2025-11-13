बिग बी बेचते दूध, कुमार सानू बजाते तबला, फिल्मों में नहीं होते तो ये काम करते नामी एक्टर्स, हैरान करेगा सनी देओल का जवाब

फिल्मों में आज बड़ा नाम बन चुके फिल्मी सितारे या एक्टर्स अगर इस लाइन में करियर नहीं बना पाते तो वो क्या करते. क्या आप सोच सकते हैं कि अमिताभ बच्चन अगर हिंदी फिल्मों में नहीं आते तो आज क्या कर रहे होते. आमिर खान अगर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाते तो किस फील्ड में अपना परफेक्शन दिखा रहे होते. कभी किसी मीडिया हाउस ने खुद सितारों से ही ये सवाल पूछा कि वो बॉलीवुड में नहीं होते तो क्या करते. वो पुरानी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें आप जान सकते हैं सितारों के दिलचस्प जवाब.
एक्टिंग नहीं तो क्या करते ये सितारे
रेडिट पर ये क्लिप वायरल हो रही है. जिसमें अलग अलग सितारे ये बता रहे हैं कि वो एक्टिंग की दुनिया में नहीं आते तो क्या करते. इस सवाल पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि वो दूध बेच रहे होते. फिल्म मेकर और एक्टर टीनू आनंद ने कहा कि वो टैक्सी ड्राइवर होते. जीतेंद्र तो ये सोच ही नहीं पाए कि वो फिल्मों में नहीं आते तो क्या करते. उन्होंने कहा कि वो हर फील्ड में फेलियर रहे हैं. पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नहीं थे. कुमार सानू ने कहा कि वो पहले तबला वादक थे. तो शायद वही होते. अमरीश पुरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे थे. शायद वही करते रहते. प्रेम चोपड़ा ने कहा कि वो मीडिया संस्थान में ही होते. अनुपम खेर ने मजाकिया स्टाइल में कहा कि वो बिना काम के एक्टर होते.
सनी देओल का जवाब
सनी देओल ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो एक्टिंग नहीं करते तो खेल की दुनिया में कुछ ऑप्शन तलाशते. आमिर खान भी इस सवाल का हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि वो शायद टीचर होते. इस क्लिप में आपको बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर भी दिखाई देंगे. गुलशन ग्रोवर ने कहा कि वो एक्टिंग करने के लिए ही बने हैं. इसलिए वो कुछ और हो ही नहीं सकते थे.
