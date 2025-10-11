विज्ञापन

अमिताभ बच्चन का ऑनस्क्रीन बेटा, क्यूटनेस पर मरते थे फैंस, एक गलती से बर्बाद हुआ था करियर 

टीवी और सिनेमा में कई बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने बिना किसी 'गॉडफादर' के अपनी पहचान बनाई. उन्हीं में से अमन वर्मा.

Read Time: 2 mins
Share
अमिताभ बच्चन का ऑनस्क्रीन बेटा, क्यूटनेस पर मरते थे फैंस, एक गलती से बर्बाद हुआ था करियर 
अमिताभ बच्चन का ऑनस्क्रीन बेटा
नई दिल्ली:

टीवी और सिनेमा में कई बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने बिना किसी 'गॉडफादर' के अपनी पहचान बनाई. उन्हीं में से अमन वर्मा. अमन वर्मा ने टीवी के कई सीरियल में काम किया और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की. अमन वर्मा का जन्म 11 अक्टूबर 1971 को मुंबई में हुआ था. शनिवार को उन्होंने अपना 57वां जन्मदिन मनाया.  एक्टर ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की. उनका पहला टीवी शो 'पचपन खंबे लाल दीवार' था, लेकिन इस सीरियल से खास पहचान नहीं मिली. उन्होंने गेम शो 'खुल जा सिम सिम' में एंकरिंग की और इस शो ने उनकी दुनिया ही बदल दी. अमन ने इस शो से घर-घर में पहचान बना ली.

उनके करियर की गाड़ी को रफ्तार देने का श्रेय एकता कपूर को जाता है, जिन्होंने उन्हें सीरियल 'कुमकुम' में काम दिया. इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक सीरियल किए, जिनमें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'घराना', और 'खाकी एक वचन' जैसे सीरियल शामिल हैं.

उन्होंने फिल्मों में भी काम किया. उन्हें बागवान, जननी, अंदाज, और संघर्ष जैसी फिल्मों में देखा गया, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से अमन का करियर चौपट हो गया. साल 2005 में अमन का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया. इस वीडियो ने एक्टर के करियर पर ग्रहण लगा दिया और आज वो फिल्मी दुनिया से दूर अपना बिजनेस चला रहे हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Son Aman Verma, Aman Verma Age, Aman Verma And Amitabh Bachchan, Aman Verma And Preity Zinta
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com