अमिताभ बच्चन की 44 साल पुरानी उस फिल्म की फोटो जिसके एक गाने में नजर आया था पूरा बॉलीवुड, 4 करोड़ में कमाए थे 14 करोड़

अमिताभ बच्चन की 44 साल पुरानी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक गाने में लगभग पूरा बॉलीवुड नजर आया था और इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था.

अमिताभ बच्चन की 44 साल पुरानी फिल्म की फोटो

बॉलीवुड की पुरानी यादें हमेशा फैंस के दिलों में ताजा रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वायरल हो रही है, जिसमें 1980 के दशक के सबसे बड़े स्टार्स एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं. ये तस्वीर साल 1981 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब (Naseeb) के सेट की है. इस फोटो में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, एक्ट्रेस किम और फिल्म के हिटमेकर डायरेक्टर मनमोहन देसाई साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर में जहां अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने एंग्रीमैन लुक वाले अंदाज में गंभीर खड़े हैं, वहीं ऋषि कपूर पूरे मूड में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा और किम भी इस तस्वीर का हिस्सा हैं, और मनमोहन देसाई अपनी टीम के साथ खुशनुमा पल शेयर कर रहे हैं. बता दें कि 44 साल पुरानी इस फिल्म के एक गाने में लगभग पूरा बॉलीवुड नजर आया था.

फिल्म नसीब की खासियत

नसीब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की मल्टीस्टारर एंटरटेनमेंट पैकेज थी. नसीब की स्टार कास्ट (Cast of Naseeb) में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारों ने अहम किरदार निभाए थे. इसका गाना 'रंग जमाके जाएंगे, चक्कर चलाके जाएंगे' आज भी पार्टी और शादी-ब्याह में लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है.

बॉक्स ऑफिस धमाका

नसीब का बजट (Naseeb Budget) करीब चार करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन कमाई के मामले में इसने रिकॉर्ड बना दिया. नसीब (Naseeb Collection) ने उस जमाने में 14.5 करोड़ की कमाई की थी, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी.

अमिताभ और मनमोहन देसाई की सुपरहिट जोड़ी

नसीब के बाद भी अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई (Manmohan Desai Movies) की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दीं, जैसे अमर अकबर एंथनी, कुली, सुहाग और मर्द. कहा जाता है कि इस डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ी ने मिलकर बॉलीवुड को सात बड़ी हिट फिल्में दी थीं और बॉलीवुड की सबसे सफल डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ी रही है.

