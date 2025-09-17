अमिताभ बच्चन ने पीएम मोदी से की थी अपनी ये फिल्म देखने की रिक्वेस्ट! क्या था मामला और कौन सी थी ये फिल्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में देश के सबसे बड़े और व्यस्त नेताओं में से एक हैं. उनका दिन सुबह से लेकर देर रात तक बैठकों, यात्राओं और कार्यक्रमों में गुजरता है. ऐसे में फिल्मों के लिए समय निकालना तो लगभग असंभव ही हो जाता है. खुद पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें सिनेमा देखने का वक्त नहीं मिलता. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ खास फिल्मों को देखा, वो भी इसलिए क्योंकि उन फिल्मों के कलाकारों ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर गुजारिश की थी. ऐसे कलाकारों में से एक खुद एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी थे.

बिग बी की रिक्वेस्ट

इस किस्से का खुलासा तब हुआ जब नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार को दिए नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में अपनी यादें साझा कीं. पीएम मोदी ने बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनसे अपनी फिल्म पा देखने की रिक्वेस्ट की थी. पीएम मोदी ने उनकी बात को मानते हुए ये फिल्म देखी. पा एक इमोशनल फैमिली ड्रामा थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक दुर्लभ बीमारी "प्रोजेरिया" से पीड़ित बच्चे का किरदार निभाया था. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने उनके पिता का और विद्या बालन ने मां का रोल किया था. फिल्म को उस समय दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहना मिली थी और अमिताभ की एक्टिंग की हर जगह तारीफ हुई. पीएम मोदी ने बताया कि बच्चन साहब का ये आग्रह उनके लिए सम्मान की बात थी और इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म देखने का समय निकाला.

ये फिल्म भी आई पसंद

यही नहीं, पीएम मोदी ने इंटरव्यू में एक और दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने कहा कि दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी उनसे अपनी फिल्म अ वोडनेसडे देखने की गुजारिश की थी. अ वोडनेसडे साल 2008 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म आतंकवाद और आम आदमी की मजबूरी पर आधारित थी. इसमें नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर ने अहम किरदार निभाए थे. फिल्म की कहानी एक साधारण इंसान के गुस्से और सिस्टम से उसकी लड़ाई को बड़े ही दमदार तरीके से पेश करती है. पीएम मोदी ने अनुपम खेर की रिक्वेस्ट पर ये फिल्म भी देखी और इसे काफी प्रभावशाली बताया था.