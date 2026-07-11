आलिया भट्ट ने बेस्टी आकांशा रंजन कपूर की प्री-वेडिंग पार्टी में मचाया धमाल, शाहरुख के गाने पर किया परफॉर्म किया, वीडियो वायरल

आलिया भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर पक्की सहेली हैं. आकांक्षा फिल्ममेकर शरण शर्मा से शादी करने जा रही हैं. आलिया उनके वेडिंग फंक्शन में शामिल हुईं. वह आकांक्षा की बहन अनुष्का रंजन कपूर के साथ डांस करती दिखीं. आकांक्षा की प्री-वेडिंग पार्टी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें आलिया, अनुष्का रंजन कपूर और उनके पति आदित्य सील के साथ शाहरुख खान की 2003 की फिल्म 'कल हो ना हो' के गाने 'माही वे' पर डांस करती दिख रही हैं. आलिया ने एक पर्पल साड़ी पहनी थी.

आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा की शादी के बारे में

आकांक्षा और शरण 2022 से डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया. आकांक्षा एक एक्ट्रेस हैं, जबकि शरण राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के डायरेक्टर हैं. यह कपल 11 जुलाई को सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. आकांक्षा और शरण ने अपनी शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया है और 12 जुलाई को एक शानदार रिसेप्शन रखा है.

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आकांक्षा हाल ही में 'इक्का' में नजर आई थीं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में एक्ट्रेस का छोटा सा रोल है. सीरीज में अक्षय खन्ना, सनी देओल, दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम लीड रोल में हैं. क्रिटिक्स से इस सीरीज को मिले-जुले से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसके अलावा, वह प्राइम वीडियो के 'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' में भी नजर आई थीं.

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वहीं, आलिया हाल ही में 'अल्फा' में नज़र आई थीं. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यू मिले और इसने आठ दिनों में सिर्फ 49 करोड़ की कमाई की है. इसमें शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल लीड रोल में हैं. इसके अलावा, आलिया के पास संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' भी है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं और यह अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है.

