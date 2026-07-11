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शिवांगी जोशी को डेट करते हुए कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा को किया था फ्लर्ट, सच अपनी जगह कायम रहता है

'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में श्रेया कालरा ने दावा किया कि एक्टर कुशल टंडन ने शिवांगी जोशी के साथ रिश्ते में रहते हुए उन्हें धोखा दिया था.

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शिवांगी जोशी को डेट करते हुए कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा को किया था फ्लर्ट, सच अपनी जगह कायम रहता है
कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा को किया था फ्लर्ट
नई दिल्ली:

'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में श्रेया कालरा ने दावा किया कि एक्टर कुशल टंडन ने शिवांगी जोशी के साथ रिश्ते में रहते हुए उन्हें धोखा दिया था. कुशाल अभी 'अलायंस' में हिस्सा ले रहे हैं और श्रेया के दावों पर अपना पक्ष नहीं रख सकते, इसलिए उनकी बहन टीना टंडन उनके बचाव में सामने आई हैं. उन्होंने फैंस से अपील की है कि वे कोई भी राय बनाने से पहले कुशल का पक्ष भी सुनें.

चीटिंग के आरोपों के बीच कुशल टंडन की बहन ने उनका बचाव किया. शुक्रवार को टीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई का बचाव किया. उन्होंने लिखा, "अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, लेकिन सच अपनी जगह कायम रहता है. मैं आम तौर पर ऐसी बातों पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे भाई कुशल और उनके पुराने रिश्ते के बारे में हाल ही में कही गई बातें सच नहीं हैं. ज्यादा से ज्यादा, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हैं."

  उन्होंने आगे कहा, "चूंकि वह शो में हैं और खुद जवाब नहीं दे सकते, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करती हूं कि वे दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई राय बनाएं. निष्पक्षता वहीं से शुरू होती है. उन सभी का शुक्रिया जो अंदाजा लगाने के बजाय सपोर्ट करना चुन रहे हैं." उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, "आवाज उठा रही हूं ताकि सच शोर-शराबे में खो न जाए."

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उनका यह बयान तब आया, जब श्रेया कालरा ने दावा किया कि कुशल ने उन्हें सोशल मीडिया पर DM किया था और उनके साथ फ़्लर्ट किया था, जबकि उस समय वह अपने शो 'बरसातें – मौसम प्यार का' के प्रोमो की शूटिंग के बाद शिवांगी को डेट कर रहे थे. श्रेया ने आगे दावा किया कि उस समय कुशल और शिवांगी पहले से ही एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, हालांकि उन्हें शुरू में इस बात की जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें उनके रिश्ते के बारे में पता चला, वह पीछे हट गईं.

श्रेया ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह बाद में शो के सेट पर शिवांगी से मिलीं, तो एक्ट्रेस ने उन्हें बताया कि कुशल ने दावा किया था कि श्रेया ने ही सबसे पहले उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज और फॉलो किया था. उस घटना को याद करते हुए श्रेया ने कहा, "मैंने कहा, 'एक्सक्यूज मी! मैं किसी भी आदमी से संपर्क करने वाली पहली इंसान नहीं होऊंगी. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है.' मैंने अपना फोन उन्हें दे दिया. उन्होंने मेरी पूरी चैट पढ़ी. मैंने वापस फ्लर्ट नहीं किया और न ही कुछ कहा. सीन करने के बाद, वह रोती थीं."

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शिवांगी जोशी और कुशल टंडन का रिश्ता 
कुशल टंडन और शिवांगी जोशी के डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब वे टेलीविजन शो 'बरसातें – मौसम प्यार का' में एक साथ नजर आए. हालांकि शुरू में उन्होंने अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा, लेकिन बाद में कुशल ने पुष्टि की कि वह प्यार में हैं, बिना अपनी पार्टनर की पहचान बताए. हालांकि, जून 2025 में कुशल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा कि कपल कुछ महीने पहले ही अलग हो गया था.
 

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