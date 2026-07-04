ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 में डॉक्टर गार्गी के किरदार में सुर्खियां बटोर रही हैं आकांक्षा रंजन, शूट पर कुत्ते ने काटा, एक्ट्रेस का शॉकिंग खुलासा

अभिनेत्री आकांक्षा रंजन इस समय ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 में अपने अभिनय के लिए खूब सराहना बटोर रही हैं, जहां वह एक गांव की डॉक्टर गार्गी के किरदार में पूरी तरह ढलती नजर आ रही हैं. पर्दे पर उनकी यात्रा दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन हाल ही में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें वास्तविक जीवन में भी ग्राम चिकित्सालय का अनुभव हो गया. इस घटना को याद करते हुए आकांक्षा ने साझा किया कि शूटिंग के दौरान उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें पास के एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा. वहां का अनुभव उनकी सोच को पूरी तरह बदल देने वाला रहा. उन्होंने कहा, “शूट के दौरान मुझे कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए मुझे इलाज के लिए एक असली ग्राम चिकित्सालय जाना पड़ा. वहां मुझे रेबीज़ के दो इंजेक्शन लगे.

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सच कहूं तो मैं सुखद रूप से चकित रह गई. वह जगह बहुत साफ-सुथरी और स्वच्छ थी, और वहां के डॉक्टर और नर्स बेहद प्रशिक्षित, देखभाल करने वाले और विनम्र थे. यह अनुभव मेरे लिए बहुत सकारात्मक रहा और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी.” इस अनुभव ने आकांक्षा को उस दुनिया को और गहराई से समझने का अवसर दिया, जिसमें उनका शो आधारित है. गांव के स्वास्थ्य केंद्र का यह वास्तविक अनुभव उनके लिए ग्राम चिकित्सालय के सेट का एक अनपेक्षित विस्तार बन गया, जिसने उनकी यात्रा को और भी यादगार बना दिया.

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ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 में आकांक्षा के अभिनय की जमकर प्रशंसा हो रही है. दर्शक इस बात की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी सहजता से ग्रामीण परिवेश को अपनाया और अपने किरदार में वास्तविकता का स्पर्श जोड़ा. दिलचस्प बात यह है कि अब वह अपनी आगामी फिल्म इक्का की तैयारी में जुटी हैं, जहां उनका अंदाज पूरी तरह अलग नजर आएगा. एक ओर जहां ग्राम चिकित्सालय में उनका सादा और जमीनी रूप देखने को मिला, वहीं इक्का में वह एक बिल्कुल नए अवतार में दिखाई देंगी, जो उनकी अभिनय क्षमता की बहुमुखी प्रतिभा को फिर से साबित करेगा.