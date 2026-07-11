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'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे के साथ झगड़े के बीच राम कपूर को मिला पत्नी गौतमी कपूर का साथ, लिखा- 'बदमाशी करने वालों को टोकना चाहिए'

गौतमी के इंस्टाग्राम स्टोरीज के बाद आकांक्षा के करीबी दोस्त योगेश रावत भी इस बहस में कूद पड़े. उन्होंने शिल्पा पर मजाक करते हुए कहा, "मैम प्लीज केस मत फाइल करना.

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'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे के साथ झगड़े के बीच राम कपूर को मिला पत्नी गौतमी कपूर का साथ, लिखा- 'बदमाशी करने वालों को टोकना चाहिए'
राम कपूर को मिला पत्नी गौतमी कपूर का साथ
नई दिल्ली:

राम कपूर अभी नेटफ्लिक्स पर चल रहे कैप्टिव रियलिटी शो लॉक अप में दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ एपिसोड में कई कंटेस्टेंट के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें जेल दो ग्रुप में बंट गई. एक तरफ श्रेया कालरा, माधुरी जैन और शिल्पा शिंदे, और दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट. राम ने बड़े गैंग का साथ दिया और शिल्पा की तरफ इशारा करते हुए उनके झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट केस का मजाक उड़ाया.

गौतमी ने क्या कहा

राम के बयानों पर सोशल मीडिया पर ट्रोल और मिले-जुले रिएक्शन भी आए हैं. कई लोगों को हैरानी हुई कि राम कैसे कह रहे थे कि श्रेया माफी मांगे, जबकि उन्होंने कभी जानबूझकर आकांक्षा को नहीं मारा, और दूसरी तरफ वह लगातार श्रेया पर गाली-गलौज करती रहीं. राम की पत्नी गौतमी कपूर ने अब यह साफ कर दिया है कि ऑनलाइन आलोचना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वह राम को उनके मन की बात कहने के लिए सपोर्ट और तारीफ करती रहेंगी.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर गौतमी ने राम की एक फैन-मेड रील शेयर की, जिसमें वह शिल्पा पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने लिखा, “ट्रोल करने वाले ट्रोल कर सकते हैं. नफरत करने वाले नफरत कर सकते हैं. सच में कोई फर्क नहीं पड़ता.  हमेशा प्यार करता हूं. ” एक और पोस्ट में उन्होंने रियलिटी शो से राम का एक कोलाज पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “राम कपूर बुलीज को बुलाओ! तुम कर सकते हो!”

गौतमी का इंस्टाग्राम स्टोरी
गौतमी के इंस्टाग्राम स्टोरीज के बाद आकांक्षा के करीबी दोस्त योगेश रावत भी इस बहस में कूद पड़े. उन्होंने शिल्पा पर मजाक करते हुए कहा, "मैम प्लीज केस मत फाइल करना. मुझे केस से बहुत डर लगता है." योगेश के इस कमेंट पर राम कपूर ने शिल्पा का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा, "अब, अगर वह केस फाइल करती हैं तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा. एक बार काटा, दो बार डर गया. यह तो भेड़िये के रोने की कहानी जैसा है. यही वह सच है जिससे उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी जूझना पड़ेगा."

इसके बाद योगेश ने शिल्पा पर निशाना साधते हुए कहा, "कुछ शर्म करो। हम राम कपूर और सुनीता आहूजा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, देखो हम तुमसे कैसे बात कर रहे हैं. इज़्ज़त कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती."

शिल्पा शिंदे के केस के बारे में
शिल्पा शिंदे ने हाल ही में माना कि उन्होंने भाभीजी घर पर हैं के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था. शो में कई कंटेस्टेंट्स ने शिल्पा के इस कबूलनामे पर अपनी राय दी. 2016 में हिट सिटकॉम 'भाबीजी घर पर हैं' से शिल्पा के जाने के बाद शो के प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बहस हुई. प्रोडक्शन हाउस ने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया, वहीं शिल्पा ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके पैसे नहीं दिए गए और दावा किया कि उन्हें सेट पर हैरेसमेंट और अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा. एक साल बाद, उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट भी फाइल की. ​​यह झगड़ा आखिरकार कोर्ट के बाहर सुलझ गया.
 

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