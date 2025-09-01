10 साल पहले हॉलीवुड फिल्म में इस बॉलीवुड एक्टर ने निभाया छोटा सा रोल, आज भी उससे कमाते हैं पैसा

बॉलीवुड एक्टर अली फजल अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि हर कोई उनका फैन हो जाता है. अली फजल बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. उनकी दुनियाभर में फैन फॉलोइंग है. उन्होंने इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है. अली ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने एक चाइनीज फिल्म में भी काम किया था. इस फिल्म के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी. इसके साथ ही उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 को लेकर भी एक खुलासा किया. वो आज भी इस फिल्म से पैसे कमाते हैं.

फास्ट एंड फ्यूरियस 7 से बहुत पैसा कमाया

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में जब अली ने उनकी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- हां, मेरा छोटा सा रोल था लेकिन मैंने इस फिल्म से काफी पैसा कमाया होगा क्योंकि उसकी रॉयल्टी मुझे आजतक आती है. जब भी फिल्म दुनिया में कहीं प्ले होती हैं तो उसका एक छोटा सा चेक आ जाता है. पर चलिए वो तो तब भी छोटा रोल है. हैरी पॉटर का जो स्टंटमैन है उसे आज भी चेक आते हैं, पाउंड्स में आते हैं, हजारों के पाउंड्स में आते हैं हर साल पूरी जिंदगी के लिए.

चाइनीज फिल्म में भी किया काम

जब अली से चाइनीज फिल्म में काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- हां, छोटा सा अजीब सा कुछ था. मैंने आजतक वो फिल्म नहीं देखी है. उसके लिए अच्छे पैसे मिले थे.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अली के पास इस समय कई प्रोजेक्ट्स हैं. मगर फैंस को उनकी मिर्जापुर 4 का बेसब्री से इंतजार है. चौथे सीजन में कई ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं जिसकी वजह से इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है.