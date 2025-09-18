मिर्जापुर: द फिल्म के लिए पहलवान बन रहे हैं अली फजल, गुड्डू पंडित के रोल के रोज खा रहे घी, दूध और सब्जियां

Mirzapur The Film: अभिनेता अली फजल ‘मिर्जापुर' सीरीज में अपने गुड्डू भैया के किरदार से छोटे पर्दे पर छा गए थे. अब इस सीरीज को फिल्म के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें बाहुबली के रोल के लिए अली फजल पहलवानों की तरह दांव-पेंच सीख रहे हैं. अली फजल से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि फिल्म में अपने किरदार को दमदार बनाने के लिए अभिनेता पहलवानों जैसी डाइट भी ले रहे हैं. ‘मिर्जापुर: द फिल्म' के बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, "गुड्डू भैया अपने आप में एक महारथी हैं और वह पहलवानों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इसलिए इस बार वह फिल्म में अपने पूर्वजों के हुनर को दर्शाते दिखेंगे. उनके परिवार का पहलवानी का एक लंबा इतिहास रहा है और वह पहलवानी के लिए जरूरी अनुशासन, दृढ़ता और ताकत भरे माहौल में ही पले बढ़े हैं. इसलिए वह प्रोटीन शेक के बजाय पहलवानों की तरह प्रशिक्षण और उनके जैसी डाइट ले रहे हैं."

बताया जा रहा है कि अली फजल डाइट में घी, दूध और मौसमी फल-सब्जियां खा रहे हैं. साथ ही पारंपरिक भोजन ले रहे हैं, जिससे उनका शरीर जल्द से जल्द पहलवान की तरह दिखने लगे. कुछ समय पहले अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हुए अली फजल ने आईएएनएस से कहा था, "हमारा उद्देश्य एक ऐसा शरीर बनाना है जो सिर्फ दिखावे के लिए न हो, बल्कि ऐसा हो जो सचमुच लड़ सके, टिक सके और सामने वाले पर हावी हो सके बिल्कुल गुड्डू की तरह. यह एक नए और जबरदस्त गुड्डू को पर्दे पर लाने का मेरा तरीका है."

‘मिर्जापुर' फिल्म में गद्दी के लिए लड़ते बाहुबलियों का संसार दिखाया जाएगा. यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म से सीरीज के किरदारों की बड़े पर्दे पर वापसी होगी. इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल और मुन्ना के रूप में दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे.

इस सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हुई थी. इस बार भी इसकी शूटिंग यहीं होने की संभावना है. फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन और मोहित मलिक जैसे नए कलाकार भी हैं. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं.