Akshaye khanna ने कह डाली बड़ी बात, इंडस्ट्री में पहला मौका पाने के लिए नेपोटिज्म आता है काम, 'दृश्यम 3' छोड़ने पर बढ़ा विवाद

Drishyam 3 controversy : बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन इसी बीच वो एक बड़े विवाद में भी फंस गए हैं. फिल्म 'दृश्यम 3' से अचानक बाहर होने के बाद अक्षय खन्ना के कई पुराने इंटरव्यू और वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक पुराने वीडियो में अक्षय ने नेपोटिज्म पर ऐसी बात कही है, जो अब खूब सुर्खियां बटोर रही है. चलिए आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या अक्षय खन्ना ने पुराने इंटरव्यू में कहा है, जो एक बार फिर से नेपोटिज्म की बहस छेड़ सकता है...

दरअसल, साल 2020 के एक इंटरव्यू में जब अक्षय खन्ना से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका पाने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा काम आती है? जिसके जवाब में अक्षय ने कहा था "नेपोटिज्म." उन्होंने कहा था, "एक्टर बनने की चाहत रखना और असल में मौका मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उस पहले मौके को पाने में नेपोटिज्म ही काम आता है."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय ने अपनी फीस में बढ़ा दी थी. इतना ही नहीं, वो फिल्म में अपने किरदार के लुक और खासकर बालों के स्टाइल में भी बदलाव चाहते थे. जिसको लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक से तीन बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद अक्षय ने फोन उठाना भी बंद कर दिया. अब खबर है कि मेकर्स उन्हें लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं.

अक्षय खन्ना के जाने के बाद अब 'दृश्यम 3' में उनकी जगह फेमस एक्टर जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया गया है. फैंस अब अजय देवगन और जयदीप अहलावत की टक्कर देखने के लिए बेताब हैं. फिलहाल अक्षय खन्ना के इस रवैये और उनके पुराने बयानों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.