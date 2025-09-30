विज्ञापन

अमिताभ के 'कल्कि 2898 एडी' के अश्वत्थामा अवतार को जाएंगे भूल, अगर 'ताल' एक्टर का देख लिया ये धांसू लेटेस्ट लुक

'कल्कि 2898 एडी' में अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा अवतार को खूब पसंद किया गया था. अब ताल फिल्म के एक्टर ऐसे अवतार में नजर आएंगे कि आप भी कहेंगे अब मिली सही टक्कर.

Read Time: 2 mins
Share
अमिताभ के 'कल्कि 2898 एडी' के अश्वत्थामा अवतार को जाएंगे भूल, अगर 'ताल' एक्टर का देख लिया ये धांसू लेटेस्ट लुक
अमिताभ बच्चन को टक्कर देगा ताल एक्टर का ये लुक
नई दिल्ली:

आरकेडी स्टूडियोज और प्रशांत वर्मा की 'महाकाली' में रहस्यमय आभा बिखेरते हुए अक्षय खन्ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला अध्याय साबित होने जा रहे हैं. आरकेडी स्टूडियोज और फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने हनु-मान से सुपरहीरो शैली को नए आयाम दिए हैं, ने अक्षय खन्ना का अब तक का सबसे ताकतवर और अनदेखा अवतार पेश कर तहलका मचा दिया है. दुर्गा पूजा पर जारी किया गया यह फर्स्ट लुक दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है और भारतीय सिनेमा के एक भव्य युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है.

अक्षय खन्ना इस मेगा फिल्म में शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं. लंबी दाढ़ी, साधु की वेशभूषा और चमकती हुई आंखों के साथ, वे पहली बार स्क्रीन पर एक संत के रूप में दिखाई देंगे. यह रूप एक ऐसे रहस्यमय गुरु का प्रतीक है, जिसकी विद्या ने देवों और असुरों दोनों का भविष्य गढ़ा. सनातन विद्या के आचार्य, मृत्यु-संजीवनी मंत्र के संरक्षक, जीवन देने की शक्ति रखने वाले आध्यात्मिक गुरु और अपराजेय रणनीतिकार, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बदलने की शक्ति रखनेवाले शुक्राचार्य का यह चित्रण उनके द्वैत स्वरूप को जीवंत करता है.

यह दृश्य हिंदू पौराणिक कथाओं के शुक्राचार्य की अमर गाथा को सजीव कर देता है. एक विशाल पर्वतीय किले के सामने, तूफ़ानी आकाश तले, प्राचीन वेदियों से उठती अग्नि के बीच, उनका रूप ध्यानमग्न शांति और अडिग शक्ति दोनों का संचार करता है. पूजा कोल्लूरू के निर्देशन में 'महाकाली' न केवल प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला अध्याय है, बल्कि अक्षय खन्ना की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है.

आरके दुग्गल और रिवाज रमेश दुग्गल द्वारा समर्थित, आरकेडी स्टूडियोज 'महाकाली' के लिए एक मंच तैयार कर रहा है. प्रशांत वर्मा की दृष्टि और पुपूजा कोल्लूरू के निर्देशन से सजी यह प्रस्तुति दर्शकों को एक ऐसे सिनेमाई चमत्कार का वादा करती है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshaye Khanna As Shukracharya, Akshaye Khanna, Mahakali Movie, Amitabh Bachchan, Durga Puja
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com