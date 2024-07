रियल लाइफ में भी खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार, खुद को खतरे में डाल बचाई हार्नेस से लटक रहे एक्टर की जान

अक्षय कुमार आज से नहीं कई साल पहले से अपनी पहचान खिलाड़ी के रूप में बना चुके हैं. उनकी फिटनेस और खतरों को मोल लेने की फितरत ही कुछ ऐसी ही कि लोग उन्हें खिलाड़ी कुमार ही कहने लगे हैं. ये पहचान भले ही उन्हें रील लाइफ से मिली हो लेकिन रियल लाइफ में भी वो वाकई किसी खिलाड़ी से कम नहीं है. जो फिल्मों में भी खतरनाक स्टंट खुद परफॉर्म करते हैं उनके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते और जरूरत पड़ने पर खतरों को मोल लेने से पीछे भी नहीं हटते. उनका ऐसा ही एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें अक्षय कुमार खुद को खतरे में डालकर एक एक्टर की जान बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

बीच हवा में बेहोश हुआ एक्टर

अक्षय कुमार का ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप दो एक्टर्स को देख सकते हैं. एक एक्टर अली असगर हैं जो लेडी के गेटअप में हैं और हारनेस से लटक रहे हैं. उसी हारनेस के दूसरे छोर पर एक और एक्टर लटक रहा है. वो एक्टर एकदम से हारनेस पर ही बेहोश होता दिखाई देगा. उसे बचाने के लिए खुद अली हारनेस पकड़ते हैं. क्रू के दूसरे मेंबर भी आगे आ जाते हैं. इसी बीच अक्षय कुमार बीच में आते हैं और अपनी चिंता किए बगैर ऊंचे प्लैटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और उस एक्टर को तब तक पकड़ रहते हैं जब तक कि हारनेस खुल नहीं जाता. इस दौरान वो कोने पर बैठे हुए अपनी फिक्र भी नहीं करते.

Akshay kumar literally saved a Guy from any injury during shooting of Kapil Sharma Show

