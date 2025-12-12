धुरंधर में अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग का क्रेडिट मिला अक्षय कुमार को तो खिलाड़ी बोले- कभी घमंड नहीं किया

अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव देखा जाता है. अक्षय सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी अपडेट फैन्स संग साझा करते हैं. हालांकि ऐसा कम ही होता है, जब अक्षय अपने फैन्स के सवालों का जवाब देते हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला. अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर फैन को मजेदार जवाब दिया. दरअसल, अक्षय के इस फैन ने उनकी फिल्म से एक सीन को शेयर किया था. इसे शेयर करते हुए उसने लिखा था, "थैंक यू डायरेक्टर साहब, नेशन को इतना अमेजिंग एक्टर देने के लिए". बस फिर क्या था अक्षय का रिप्लाई भी देखने वाला था.

कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं अक्षय कुमार

गौरतलब है कि अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग के अवाला अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं. अक्षय के कॉमेडी वाले रोल्स काफी पसंद किए जाते हैं. ऐसे में इस फैन ने अक्षय की फिल्म तीस मार खान का एक मजेदार सीन शेयर किया, जिसमें उनके साथ अक्षय खन्ना भी दिखाई दे रहे हैं. फैन के कमेंट का जवाब देते हुए अक्षय कुमार ने कहा, "कभी घमंड नहीं किया भाई, कभी घमंड नहीं किया". इसके साथ एक एक्टर ने आंख मारने वाली इमोजी भी पोस्ट की. बस फिर क्या था अक्षय के इस पोस्ट पर फैन्स की भी मजेदार प्रतिक्रियाएं आनी लगी.

Thank you director saab, for giving the nation such an amazing actor..#Dhurandhar https://t.co/B57CtiOOUl pic.twitter.com/NhxYhnoMAR — PRIYAM SHARMA (@Priyam_Akkian) December 10, 2025

इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अक्षय भाई की कॉमेडी का कोई जवाब नहीं. आप इसी तरह की फिल्में किया करो सर'. तो एक ने लिखा, 'अक्षय के साथ अक्षय खन्ना नजर आ रहे हैं. वह भी कॉमेडी के सरताज हैं'. तो एक अन्य ने लिखा, 'दो कॉमेडी के किंग एक ही फ्रेम में'. इस तरह के ढेरों कमेंट अक्षय की इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

