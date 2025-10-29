विज्ञापन

दे दे प्यार दे 2 से रिलीज हुआ पार्टी सॉन्ग, हनी सिंह के साथ अजय देवगन बोले-झूम बराबर झूम शराबी

रोमांटिक ट्रैक ‘रात भर’ से दिलों को पिघलाने के बाद, दे दे प्यार दे 2 के मेकर्स अब लेकर आए हैं शादी सीज़न का ऐसा धमाकेदार गाना जो देसी स्वैग और रेट्रो कूल ग्रूव का परफेक्ट मिक्स है.

गुटखा प्रमोट करने वाले अजय देवगन लेकर आए शराब पर गाना
रोमांटिक ट्रैक ‘रात भर' से दिलों को पिघलाने के बाद, दे दे प्यार दे 2 के मेकर्स अब लेकर आए हैं शादी सीज़न का ऐसा धमाकेदार गाना जो देसी स्वैग और रेट्रो कूल ग्रूव का परफेक्ट मिक्स है. अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और यो यो हनी सिंह पर फिल्माया गया यह गाना एक बार फिर फैंस को दिखाता है अजय देवगन और हनी सिंह की सुपरहिट जोड़ी की मस्तीभरी केमिस्ट्री इस बार पूरे जश्न के मूड में! इस गाने को यो यो हनी सिंह ने गाया और कंपोज़ किया है, साथ ही उन्होंने ही इसके रैप लिरिक्स भी लिखे हैं. गाने की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है.

हनी सिंह कहते हैं, “झूम शराबी' शुरू होते ही माहौल बना देता है! मैं चाहता था ऐसा ट्रैक जो सबको डांस फ्लोर पर खींच लाए चाहे वो कूल अंकल हों या क्रेज़ी कज़िन्स. अजय सर के साथ दोबारा काम करना एकदम मज़ेदार और एनर्जी से भरा अनुभव रहा. यह गाना हर उस शादी के लिए बना है जहां असली पार्टी शुरू करते हैं ओजी अंकल्स!”

गणेश आचार्य, जिन्होंने अजय देवगन के कई हिट डांस नंबर कोरियोग्राफ किए हैं, कहते हैं, “झूम शराबी एक आम डांस नंबर नहीं है ये एक फुल-ऑन अंकल एंथम है! हमने उस जोश और बेफिक्री को दिखाने की कोशिश की है जो अंकल्स डांस फ्लोर पर उतरते ही बाहर आ जाती है. अजय सर ने उस वाइब को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है वो स्मूथ हैं, कूल हैं और पूरी तरह बीट्स पर हैं! हनी की धुनों ने इसे और भी ग्रूवी बना दिया.”

तो अब अपने शेड्स पहनिए, टाई ढीली कीजिए और तैयार हो जाइए झूम शराबी स्टाइल में झूमने के लिए!‘दे दे प्यार दे 2' का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे टी-सीरीज़ के भूषण कुमार व कृष्ण कुमार तथा लव फिल्म्स के लव रंजन व अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

