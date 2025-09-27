अजय देवगन की लाडली की 10 फोटो, सातवीं देख करेंगे मां काजोल की परछाई है ये

नीसा देवगन, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन और काजोल की इकलौती बेटी, अपने हटके स्टाइल और बिंदास पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. 20 अप्रैल 2003 को जन्मी नीसा ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद, उन्होंने सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ाई की और हाल ही में स्विट्जरलैंड के ग्लिओन इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में डिग्री हासिल की. 2025 में उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में अजय और काजोल ने गर्व से शिरकत की, जहां नीसा ने साड़ी में अपनी सादगी और सुंदरता से सबका दिल जीता.

नीसा की सोशल मीडिया पर मौजूदगी उन्हें यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर बनाती है. उनके दोस्तों, जैसे ऑरी के साथ तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं. उनकी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट इमेज लोगों का ध्यान खींचती है, लेकिन वह ट्रोलिंग का भी सामना करती हैं. फिर भी, काजोल और अजय ने हमेशा उनकी हौसला-अफजाई की है. नीसा की मां काजोल ने एक बार कहा था कि वह अपनी बेटी को नेगेटिविटी से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी जीने की सलाह देती हैं.

नीसा के बॉलीवुड डेब्यू की अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं, लेकिन अजय ने साफ किया कि वह अभी फिल्मों में आने की इच्छुक नहीं हैं. मई 2025 में काजोल की फिल्म मां के प्रमोशन के दौरान अजय ने बताया कि नीसा का ध्यान उनकी पढ़ाई और पर्सनल गोल्स पर है. यूरोप की सैर हो या दोस्तों के साथ समय बिताना, नीसा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हैं. उनकी आजादी और सेल्फकॉन्फिडेंस उन्हें एक इंस्पिरेश्नल यंगस्टर बनाता है, जो अपनी राह खुद बना रही हैं.