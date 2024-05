फौजियों के बीच पहुंचा सिंघम, कश्मीर में शूटिंग के दौरान SSB के जवानों के साथ अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने बिताया वक्त

सिंघम वन और टू के बाद अब रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम 3 का दर्शकों को शिद्दत से इंतजार है. वैसे इस बीच सिंबा और सूर्यवंशी भी आ चुके हैं. लेकिन सिंघम जैसे पुलिस कॉप का कोई मुकाबला नहीं है. इस फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने एंग्री कॉप कैरेक्टर में दिखने वाले हैं. नाम भी वही पुराना होगा यानी कि बाजीराव सिंघम. हमेशा की तरह इस सिंघम मूवी को भी खुद रोहित शेट्टी ही डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग कश्मीर में जोरों से जारी है. जिसकी शूटिंग के दौरान फिल्म के दोनों दिग्गज लोगों ने एसएसबी के जवानों के साथ वक्त बिताया.

Renowned film star @ajaydevgn and director @iamrohitshetty spent time with #SSB Jawans at @13BnSSB_INDIA, Dignibal (J&K), during their movie shoot.@PIBHomeAffairs @ANI #RealHeroes???????? #AjayDevgan pic.twitter.com/HN3I9qh7O5