अजय देवगन की 100 करोड़ के बजट वाली 'सन ऑफ सरदार 2' का कलेक्शन देख पीट लेंगे सिर, ध्यान से, नंबर शॉकिंग हैं

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन क्या रहा? क्या फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो सकी? क्या बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फायदे में आ सकी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. लीजिए हम सन ऑफ सरदार 2 से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं. अजय देवगन की सन ऑफ सरदार को पहले 25 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन सैयारा के तूफान को देखते हुए फिल्म को 1 अगस्त के लिए सरका दिया गया. लेकिन सैयारा के तूफान के बीच 25 जुलाई को महावतार नरसिम्हा रिलीज हो गई और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.

अब पहली अगस्त को सन ऑफ सरदार 2 के साथ धड़क 2 भी रिलीज हो रही थी. अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि सन ऑफ सरदार 2 की कहानी और कॉन्टेंट जितना मजबूत होगा, फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर चलने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी. लेकिन अजय देवगन की फिल्म से उम्मीदें सातवें आसमान पर थीं, और नतीजा निकला सिफर. अब फिल्म को चुनौती धड़क 2 से तो नहीं मिली लेकिन मजबूत कॉन्टेंट वाली सैयारा और महावतार नरसिम्हा ने जरूर इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर राह मुश्किल बना दी.

100 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी सन ऑफ सरदार 2 2012 की हिट फिल्म ‘सन ऑफ सरदार' का सीक्वल है. आईएमडीबी के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये के बजट वाली सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर अभी तक सिर्फ 35.3 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 24.7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. इस तरह फिल्म अपने बजट को भी वसूल नहीं पाई है. जबकि इसका पहला पार्ट सुपरहिट रहा था.

अजय देवगन की फ्रेंचाइजी फिल्में जैसे गोलमाल, सिंघम, और दृश्यम हमेशा 100 करोड़ क्लब में शामिल रही हैं. लेकिन सन ऑफ सरदार 2 ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि यह उनकी पहली फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है, जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. सन ऑफ सरदार 2 ना सिर्फ अपने बजट को रिकवर करने में असफल रही, बल्कि अजय देवगन की स्टार पावर को भी भुनाने में नाकाम रही. इसलिए कहा जाता है कि किसी हिट फिल्म का सीक्वल तब तक कामयाबी की गारंटी नहीं है जब तक कहानी में दम नहीं होगा.