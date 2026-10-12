ऐश्वर्या राय ने ससुर अमिताभ बच्चन को विश किया बर्थडे, बेटी के साथ फोटो शेयर कर लिखा- डियरेस्ट 'पा'

रविवार 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार को फैंस ने विश किया. साथी कलाकारों से लेकर उनके मुंबई स्थित घर के बाहर इंतजार कर रहे फैंस तक, हर किसी ने उनके इस खास दिन पर कुछ न कुछ कहा, लेकिन एक जन्मदिन की शुभकामना जिसने सबका ध्यान खींचा, वह उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की थी. ऐश्वर्या ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अमिताभ को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी पोती आराध्या बच्चन के साथ उनकी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की. फोटो में आराध्या अपने दादाजी को गले लगाए हुए पोज देती दिख रही हैं.

अमिताभ ओवरसाइज्ड जैकेट और टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं. अमिताभ को जन्मदिन की बधाई देने वाली ऐश्वर्या अकेली नहीं थीं. संजय दत्त, चिरंजीवी, प्रभास, अनुपम खेर, अजय देवगन, फराह खान, काजोल और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई सेलेब्रिटीज़ ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी. हर साल की तरह, अमिताभ अपने 'जलसा' आवास से बाहर निकले और उन फैंस का अभिवादन किया जो उनका जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जमा हुए थे. अपने फैंस की बनाई एक बड़ी सी माला के सामने खड़े होकर, एक्टर ने जोश से भरी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. उन्होंने लाल कुर्ता और उससे मेल खाता शॉल पहना हुआ था.

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जन्मदिन का जश्न 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर भी मनाया गया. अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन शो में उनके साथ शामिल हुए, जबकि माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए. अमिताभ और अभिषेक का गर्मजोशी से गले मिलना इस एपिसोड के प्यारे पलों में से एक था. अमिताभ का आने वाला शेड्यूल काफी व्यस्त है. वह अभी 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की शूटिंग कर रहे हैं और अक्सर कहते रहे हैं कि काम की भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण उन्हें सोने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है.वह नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में अश्वत्थामा के रोल में भी वापसी करेंगे, जिसमें प्रभास और कमल हासन भी हैं. मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि पहली फिल्म में नजर आईं दीपिका पादुकोण सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी.