पापा की 31,000 करोड़ रुपये की विरासत नहीं, स्टार्टअप्स पर दांव लगा रही हैं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली 

अमिताभ बच्चन के नातिन नव्या नवेली नंदा बिजनेस की दुनिया में नाम कर रही हैं. 28 साल की नव्या अपने परिवार की 31,000 करोड़ रुपये की विरासत से अलग अपनी पहचान बना रही हैं. चार दिन पहले इंस्टाग्राम पर इस एंटरप्रेन्योर ने अपने नए वेंचर, 'नवेली वेंचर्स' की घोषणा की. अपने नए बिजनेस के बारे में बताते हुए नव्या ने लिखा, "मैं कुछ समय से इस पर काम कर रही थी और अब इसे सबके साथ शेयर करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. नवेली वेंचर्स, नंदा फैमिली ऑफिस का स्ट्रैटेजिक वेंचर आर्म है. डीप टेक और स्पेस से लेकर क्लीन एनर्जी, AI, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ तक, हम नए आइडियाज को सपोर्ट करने, उभरती टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और भारत के भविष्य के लिए काम कर रहे फाउंडर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए यहां हैं.उन्होंने आगे कहा कि जो आइडियाज इंडस्ट्रीज को बदलने, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और इकॉनमी को नया रूप देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती. भारत के स्टार्टअप्स को ऐसे पार्टनर्स की भी जरूरत होती है जो उन्हें विस्तार करने में मदद कर सकें और लगातार उनके साथ खड़े रह सकें. बिजनेस खड़ा करने में समय लगता है और फाउंडर्स को ऐसे पार्टनर्स की जरूरत होती है जो इस सफर में धैर्य के साथ उनका साथ दे सकें.

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हम सिर्फ पैसा ही नहीं देते, बल्कि ऐसे पार्टनर के तौर पर साथ आते हैं जिनके पास अच्छे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी रिश्ते, जानकारी और सब्र होता है. नव्या ने भारत के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में 'नवेली वेंचर्स' की भूमिका के बारे में बताते हुए लिखा, देश का भविष्य उन लोगों का है जो असल दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नया बना रहे हैं और उनका नया वेंचर ऐसे बिजनेस को "पूंजी, क्षमता और भरोसे" के साथ सपोर्ट करेगा. उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्वेता बच्चन ने लिखा, "हमेशा की तरह, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, नव्या. ढेर सारा प्यार." करण जौहर ने कमेंट किया, "बधाई हो, मेरी नव्या! बहुत गर्व है." सुहाना खान ने लिखा, "बधाई हो."नव्या नवेली नंदा 31,000 करोड़ रुपये की पारिवारिक विरासत से अलग अपनी पहचान बना रही हैं. कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल नंदा ने कहा कि उनके बच्चे आगे चलकर नंदा परिवार की ओर से शेयरहोल्डर की आवाज बनेंगे, लेकिन उनका सरनेम उन्हें कंपनी में किसी पद की गारंटी नहीं देता. उन्होंने कहा, "नव्या अब EKL में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की इच्छा दिखा रही हैं." और आगे कहा, "उन्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी."

निखिल ने नव्या को स्मार्ट और महत्वाकांक्षी बताया. नव्या ने हाल ही में IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया है. SBI की पूर्व प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा 'इंडॉमिटेबल' (Indomitable) के हिंदी संस्करण 'अपराजिता' के लॉन्च के दौरान नव्या ने अपनी अलग पहचान बनाने के बारे में बात की. नव्या ने कहा, "मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे सरनेम तक ही सीमित रहे." उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मिली विरासत उस चीज से कहीं ज्यादा बड़ी है जो वह खुद हासिल कर सकती हैं. उन्होंने अपनी दादी रितु नंदा का उनके सफर पर पड़े असर के बारे में भी बात की. नव्या ने कहा, मेरी दादी का जज्बा, उनकी हिम्मत और अपने यंग डेज में उन्होंने जो कुछ किया और जिसे मैंने बड़े होते हुए देखा. इन सब चीजों की वजह से ही मैं आज इस स्टेज पर आपके साथ ये बातें शेयर कर पा रही हूं.

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नव्या नवेली नंदा ने 'आरा हेल्थ' (Aara Health) और 'प्रोजेक्ट नवेली' (Project Naveli) की सह-स्थापना की है. उन्होंने 'निमाया' (Nimaya) नाम के एक फाउंडेशन की भी सह-स्थापना की है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है. इस फाउंडेशन ने हाल ही में अपना 'GenAI Ready Naari' प्रोग्राम शुरू किया है.