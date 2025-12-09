विज्ञापन

ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. ऐश के फैंस की नजर उनके साथ-साथ उनकी बेटी की एक्टिविटी पर भी रहती हैं. इन दिनों ऐश रेड सी फिल्म फिल्म फेस्टिवल में नजर आ रही हैं.

आराध्या बच्चन सोशल मीडिया पर किस नाम से हैं मौजूद? ऐश्वर्या राय ने किया खुलासा, बोलीं- कभी-कभी लोग...
बेटी के फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बोलीं ऐश्वर्या राय
खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. ऐश के फैंस की नजर उनके साथ-साथ उनकी बेटी की एक्टिविटी पर भी रहती हैं. आए दिन मां-बेटी के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों ऐश रेड सी फिल्म फिल्म फेस्टिवल में नजर आ रही हैं. यहां एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके नुकसान-फायदे पर बात की. साथ ही बेटी के फेक सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी खुलासा किया और लोगों को सावधान रहने को कहा. ऐश्वर्या ने बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट को सरासर फेक बताया है और अपने शुभचिंतकों का आभार जताया है.

सोशल मीडिया पर नहीं है आराध्या

एक्ट्रेस ने यहां उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा जाता रहा है कि उनकी बेटी आराध्या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. ऐश ने यह भी कहा कि आराध्या के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट उनकी फैमिली द्वारा मैनेज नहीं होते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'जो चीजें बाहर हो रही हैं, कभी-कभी लोग मान लेते हैं कि वो उनकी ही हैं. लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शायद कोई शुभचिंतक जरूर होगा, जिसने इन अकाउंट को बनाया है. जाहिर है कि ये आराध्या के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए और मेरे लिए लोगों के प्यार से आता है. आप सब जानते हैं, आपके प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं है'.

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा

ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया को खुद से जोड़ते हुए कहा कि वह इस पर बहुत कम एक्टिव रहती हैं और इसे प्रोफेशनल कारणों से ही इस्तेमाल करती हैं. ऐश्वर्या राय भी मानती हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के फायदे तो हैं, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया को जिंदगी का एक हिस्सा बताया है, जो लोगों से जुड़ने और प्रोफेशनली अपडेट शेयर करने के काम आता है. ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि लोगों को सोशल मीडिया से ज्यादा असल जिंदगी के अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए. वह कहती हैं कि इससे बाहर निकलना जरूरी है और खुद को डिटॉक्स किया जाना चाहिए. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के उम्र-संबंधी नियम लागू करने और इसके इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया है. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को साल 2023 में फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 में देखा गया था.


 

