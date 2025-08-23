ऐश्वर्या राय जैसा हुबहू था इस एक्ट्रेस का चेहरा, सलमान खान संग डेब्यू, 19 फिल्मों में सिमटा करियर

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, जिन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. वहीं हिंदी से लेकर तमिल फिल्मों में जाना पहचाना नाम बन गई हैं. वहीं हर कोई आज भी उनकी खूबसूरती का दीवाना है. जबकि सलमान खान के साथ उनके रिश्ते की चर्चा आज भी सुनने को मिल जाती है. हालांकि अब वह बच्चन परिवार की बहू हैं और अभिषेक बच्चन की पत्नी हैं. उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय जैसे दिखने वाली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था.

हम बात कर रहे हैं 2005 में आई फिल्म ‘लकी-नो टाइम फॉर लव' में नजर आईं एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की, जो फिल्म में सलमान खान की हीरोइन थीं. उनकी नीली आंखों और चेहरे ने फैंस को ऐश्वर्या राय की याद दिला दी थी. कहा जाता है कि स्नेहा सलमान खान की बहन अर्पिता की अच्छी दोस्त हैं, जिसके चलते वह भाईजान से जुड़ी और उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला. वहीं उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से काफी हुई.

इसके चलते वह बॉलीवुड में लकी के बाद आर्यन, जाने भी दो यारों और क्लिक जैसी फिल्मों में नजर आईं. लेकिन ऐश्वर्या जैसा लक उनका नहीं बन पाया. पूरे करियर में स्नेहा 19 फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा रहीं. लेकिन उनकी किस्मत नहीं चमकी. वहीं उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब वह खून से संबंधित बीमारी से जूझीं. चार साल तक वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी हो पा रही थीं. लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हैं और अपनी जिंदगी को एन्जॉय कर रही हैं. हालांकि वह अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं. लेकिन उनके कैमियो अक्सर देखने को मिल रही हैं.

गौरतलब है कि स्नेहा को आखिरी बार साल 2022 में आई फिल्म "लव यू लोकतंत्र" में देखा गया था. उन्होंने ‘उल्लासमगा उत्साहमगा' नाम की तेलुगू फिल्म से अपनी शुरुआत की थी, जो एक बड़ी हिट साबित हुई. इसके बाद वह तेलुगू फिल्म हेर नेनु मीकू तेलुसा? में नजर आईं. वह नागार्जुन के साथ तेलुगु फिल्म किंग के गाने नुव्वु रेडी में नजर आईं. साल 2010 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म सिम्हा में वह बालकृष्ण के साथ नजर आई थीं.