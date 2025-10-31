विज्ञापन

18 साल पहले हुई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, जानें उम्र में कौन है बड़ा

अभिषेक का फिल्मी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, जबकि ऐश्वर्या ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली. लेकिन क्या आपको पता है कि इस जोड़ी में उम्र का फर्क कितना है? अगर नहीं जानते हैं कि तो हम आपको बताते हैं.

आखिरी अभिषेक बच्चन से कितनी बड़ी हैं ऐश्वर्या राय
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई जोड़ियां ऑन-स्क्रीन रोमांस से शुरू होकर रियल लाइफ में शादी तक पहुंचीं. ऐसी ही मशहूर जोड़ी है ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. अभिषेक का फिल्मी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, जबकि ऐश्वर्या ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली. लेकिन क्या आपको पता है कि इस जोड़ी में उम्र का फर्क कितना है? अगर नहीं जानते हैं कि तो हम आपको बताते हैं.  

अभिषेक बच्चन 5 फरवरी 1976 को पैदा हुए, यानी अभी 48 साल के हैं. ऐश्वर्या राय 1 नवंबर 1973 को जन्मीं. मतलब ऐश्वर्या राय अपने पति से तीन साल बड़ी हैं. दोनों की पहली फिल्म थी 'ढाई अक्षर प्रेम के' (2000). राज कंवर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमरीश पुरी, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, सुषमा सेठ, नीना कुलकर्णी और सुप्रिया कर्निक जैसे कलाकार थे. फिर 2003 में आई 'कुछ ना कहो'. रोहन सिप्पी की इस फिल्म में साथ थे सतीश शाह, सुहासिनी मुले, हिमानी शिवपुरी, जसपाल भट्टी, यूसुफ हुसैन और राज सिंह चौधरी.

2006 में दोनों 'उमराव जान' में नजर आए. जे.पी. दत्ता की यह फिल्म मिर्जा हादी रुसवा के मशहूर उपन्यास पर आधारित थी. 2007 में मणि रत्नम की 'गुरु' में साथ दिखे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, माधवन, विद्या बालन, मल्लिका शेरावत और मुराद अली भी थे. सबसे यादगार रही 'धूम 2' (2006). संजय गाधवी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, मनोज जोशी, रिमी सेन और आमिर फरीद भी थे. दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. यह जोड़ी आज भी फैंस की फेवरेट है. अफवाहों के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत दिखता है. उनकी फिल्में आज भी लोगों को पसंद आती हैं.

