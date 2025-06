अहमदाबाद में 242 यात्रियों से भरा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, गदर डायरेक्टर ने जताया दुख, बोले- भगवान करे...

Air India Plane Crash News: गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है. घटनास्थल से उठते धुएं के गुबार ने सबका दिल दहला दिया. बताया जा रहा है कि ये विमान लंदन जा रहा था. इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे. यह प्लेन अहमदाबाद के मेघानीनगर में हादसे का शिकार हुआ. फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है. इस हादसे के तुरंत बाद अस्पताल में तुरंत 1200 बेड का इंतजाम किया गया. एयर इंडिया विमान क्रैश पर टाटा ने आधिकारिक बयान जारी किया है.

एयर इंडिया के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि बहुत दुख के साथ पुष्टि कर रहे है कि अहमदाबाद लंदन गैटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज एक दुखद दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गया. हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं. इस समय, हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करने पर है. हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं. जैसे ही हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे. एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता टीम स्थापित की गई है.

बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख

इस घटना पर गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी दुख जाहिर किया. अनिल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, कितनी दुखद खबर है, अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान क्रैश. इसमें 242 यात्री सवार थे. ईश्वर कृपा करे और लोगों को बचाए. मेरी हार्दिक संवेदनाएं.



What a sad news .. plan crash at Ahmdabaad going for london .. 242 people were boarded .. Ishwar Kripa Kare Aur logo ko bachaye .. meri hardik samvednayen . 🙏🙏 pic.twitter.com/MdPCUwYoK5