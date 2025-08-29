विज्ञापन

सैयारा से पहले अनीत पड्डा के लिए अहान पांडे ने मांगी थी भगवान के आगे हाथ जोड़ कर मन्नत, यूं हुई इच्छी पूरी

अनीत और अहान पूरे देश में दिलों की धड़कन बन गए. ऐसे में फैंस बेसब्री से इन सितारों से अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के अनुभव के बारे में खुलकर बात करने का इंतज़ार कर रहे थे. खैर, अहान और अनीत का पहला इंटरव्यू आखिरकार आ गया है.

Read Time: 3 mins
Share
सैयारा से पहले अनीत पड्डा के लिए अहान पांडे ने मांगी थी भगवान के आगे हाथ जोड़ कर मन्नत, यूं हुई इच्छी पूरी
अनीत के साथ फिल्म करने के लिए अहान पांडे ने मांगी थी मन्नत
नई दिल्ली:

जब सैयारा रिलीज़ हुई, तो फैंस को उम्मीद थी कि फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा दूसरे स्टार्स की तरह मीडिया के सामने आएंगे और ढेरों इंटरव्यूज भी देंगे. इससे दर्शकों को नए कलाकारों को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा. हालांकि, निर्देशक मोहित सूरी और यशराज फिल्म्स ने ऐसा नहीं किया. सैयारा के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद, अनीत और अहान पूरे देश में दिलों की धड़कन बन गए. ऐसे में फैंस बेसब्री से इन सितारों से अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के अनुभव के बारे में खुलकर बात करने का इंतज़ार कर रहे थे. खैर, अहान और अनीत का पहला इंटरव्यू आखिरकार आ गया है.

ये भी पढ़ें: लोकाह: चैप्टर 1- चंद्रा ने पहले दिन की शानदार ओपनिंग से दर्शकों को चौंकाया, दुनियाभर में कमाए इतने करोड़

अहान ने बताया किस बात की है खुशी

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, अहान पांडे ने बताया कि अपनी पहली फिल्म सैयारा की रिलीज़ के बाद एक कलाकार के रूप में उन्हें किस बात ने खुशी दी. उन्होंने कहा, "एक बात जिसने मुझे बहुत खुश किया, वह यह है कि एक कलाकार के तौर पर बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपका काम आपसे पहले बोलता है... पहली बार, लंबे समय में, इस तरह की कोई फिल्म आती है, और एक कलाकार के तौर पर यही सबसे अच्छी चीज़ है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं." बता दें कि फिल्म रिलीज के साथ दर्शकों को उनके किरदार कृष कपूर से प्यार हो गया और फिर वे हर तरह अहान को सर्च करने लगे चाहे वो गूगल हो या फिर सोशल मीडिया.

‘अहान ने मांगी थी विश'

दूसरी ओर, अनीत पड्डा ने सैयारा साइन करने से पहले अहान के साथ बिताए एक प्यारे पल के बारे में खुलकर बात की. अनीत ने बताया, "जब मैं सैयारा के लिए ऑडिशन दे रही थी, अहान मुझे माउंट मैरी चर्च ले गए थे और हमने एक मोमबत्ती जलाई और कार में बैठ गए. मैंने उनसे पूछा, 'तुम्हारी क्या इच्छा है?' उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, 'तुमने क्या विश की?' एक हफ्ते बाद, मुझे फोन आया कि मुझे रोल मिल गया है, और उन्होंने कहा, 'ज़रूर, मैं चाहता था कि तुम्हें यह रोल मिले.'"

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saiyaara, Saiyaara Box Office Collection, Aneet Padda, Ahaan Panday, Saiyaara Budget
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com