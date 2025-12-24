विज्ञापन

सैय्यारा एक्टर को फैन ने खून से लिखा खत, अहान पांडे की मां का चौंकाने वाला खुलासा, ‘हमने जवाब में लिखा’

अहान पांडे अपने एक्टिंग डेब्यू सैयारा की रिलीज़ के साथ रातों-रात मशहूर हो गए. यह रोमांटिक ड्रामा 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसमें फैंस ने उनकी एक्टिंग और को-स्टार अनीट पड्डा के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ़ की.

सैय्यारा एक्टर को फैन ने खून से लिखा खत
अहान पांडे अपने एक्टिंग डेब्यू सैयारा की रिलीज़ के साथ रातों-रात मशहूर हो गए. यह रोमांटिक ड्रामा 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसमें फैंस ने उनकी एक्टिंग और को-स्टार अनीट पड्डा के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ़ की. अब द नोड के साथ एक इंटरव्यू में अहान की मां ने फेम के डार्क साइड के बारे में बात की और बताया कि कैसे एक फैन ने उन्हें खून से लिखा हुआ खत भेजा था. अहान को मिलने वाले प्यार के बारे में बात करते हुए डीन ने कहा, “उनका सबसे पुराना फैन अस्सी साल का है और सबसे छोटा फैन ढाई साल का है. उसके माता-पिता ने हमें अबू धाबी में सैयारा पर डांस करते हुए उसका एक वीडियो भेजा था.

उन्होंने कहा, हर खत इमोशनल होता है. अहान उन्हें अपनी आर्मी कहता है. कुछ खत उसे बताते हैं कि उसने कैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी है. कई खत प्यारे और मासूम होते हैं—छोटी लड़कियां उससे शादी करने या उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में लिखती हैं. मुझे यह बहुत प्यारा लगता है. जब मैं महिलाओं को उसके लिए दीवानी होते देखती हूं, तो मैं इमोशनल हो जाती हूं. और मुझे गर्व महसूस होता है. यह बहुत प्यारा एहसास है—आपके बेटे को इतना प्यार मिलना.

‘हमने जवाब में लिखा कि ऐसी चीजें न करें'
हालांकि, कुछ फैन मेल चौंकाने वाले थे. कुछ महीने पहले उन्हें याद है कि उन्हें खून से लिखा हुआ एक खत मिला था. उन्होंने कहा, “हमने जवाब में लिखा कि ऐसी चीजें न करें. यह नुकसानदायक है. वह कभी नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसा हो.”

वेब सीरीज
इस बीच, अहान को सैयारा में अपने डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए पहले ही कई अवॉर्ड मिल चुके हैं. मोहित सूरी की यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है और इसने अहान के लिए अच्छे मौके बनाए हैं. उनका अगला प्रोजेक्ट भी YRF बैनर के तहत है. अहान एक एक्शन रोमांस की तैयारी कर रहे हैं जिसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें शर्वरी भी हैं. ऐश्वर्य ठाकरे, जिन्होंने इस साल बॉलीवुड में डेब्यू किया है, उन्हें अभी तक बिना टाइटल वाली फिल्म में विलेन का रोल निभाने के लिए चुना गया है.

