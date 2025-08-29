लोकाह: चैप्टर 1- चंद्रा ने पहले दिन की शानदार ओपनिंग से दर्शकों को चौंकाया, दुनियाभर में कमाए इतने करोड़

सुपर हीरो यूनिवर्स वाली मूवीज का हिंदी सिनेमा में क्रेज कम सा हो चला है. बॉलीवुड ने कृष और फ्लाइंग जट्ट जैसे कई सुपरहीरो गढ़ने की कोशिश की. लेकिन सबका रंग बॉक्स ऑफिस से उतर चुका है. इस बीच महिला सुपर हीरो की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत दिखा रही है. खास बात ये है कि ये फिल्म बॉलीवुड में नहीं बनी हैं. बल्कि साउथ इंडियन सुपर हीरो की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजा रही है.

पहली महिला सुपर हीरो का कमाल

मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म ‘लोकाह: चैप्टर 1 – चंद्रा' ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है. 28 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर से 5 करोड़ रु. की कमाई दर्ज की. जिसमें से भारत में नेट कलेक्शन 2.7 करोड़ रु, भारत में ग्रॉस 3.15 करोड़ रु. और ओवरसीज 1.85 करोड़ रु. का शामिल हैं. मलयालम वर्जन ने अकेले डे 1 पर 2.7 करोड़ रु की नेट कमाई की, जो इस तरह की जेनर में एक कबीले तारीफ प्रदर्शन है. हालांकि अभी तक किसी ट्रेड एनालिस्ट या पोर्टल ने फिल्म को कोई आधिकारिक वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन शुरुआती आंकड़े काफी उम्मीदें जगा रहे हैं.



दर्शकों से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

ओणम सीजन की शुरुआत में रिलीज होने के चलते फिल्म को दर्शकों की अच्छी मौजूदगी का फायदा मिला. खास तौर पर फिल्म का पहला हाफ और इंटरवल ब्लॉक दर्शकों को बेहद पसंद आया. सोशल मीडिया पर इसे गूसबंप्स मूमेंट, बेहतरीन थिएटर अनुभव और तकनीकी चमत्कार दिखाने वाली फिल्म बताया जा रहा है. IMAX में फिल्म देखने वाले दर्शकों ने इसे हाल की सर्वश्रेष्ठ IMAX फिल्म में से एक बताया. फिल्म की लीड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन के परफॉर्मेंस को भी काफी तारीफ मिल रही है. जिन्होंने मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो के रूप में एक दमदार छाप छोड़ी. ये फिल्म दुलकर सलमान का सातवां प्रोडक्शन वेंचर है.







