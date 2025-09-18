विज्ञापन

वरमाला के बाद दुल्हन भूल गई अपनी ही शादी, किया ऐसा डांस कुछ नहीं कर पाया दूल्हा, यूजर बोला- मैं तो बारात वापस कर लेता...

सोशल मीडिया पर दुल्हन के डांस का यह वीडियो वायरल हो रहा है. दुल्हन ने वरमाला के बाद ऐसा डांस किया कि उसे कोई रोक ही नहीं पाया. हमें यकीन है कि दुल्हन का ऐसा डांस आपने भी कहीं नहीं देखा होगा.

दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर शादी से कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. फिलहाल शादी का सीजन नहीं है, लेकिन अगले महीने से यह शुरू होने वाला है और फिर शादी से एक के बाद एक फनी वीडियो देखने को मिलेंगे. इसमें चाहे बारातियों का मजेदार डांस हो, या फिर वेडिंग स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन की नोकझोक. लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल शादी से आया यह वीडियो, जिसमें दुल्हन ने अपना डांस टैलेंट दिखाया है. वेडिंग स्टेज से दुल्हन के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और लोग जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं.

नहीं देखा होगा दुल्हन का ऐसा डांस 

वीडियो में देखेंगे कि लाल जोड़े में वेडिंग स्टेज पर दुल्हन अपने दूल्हे राजा के सामने जमकर अपना डांस टैलेंट दिखा रही है और वहीं दूल्हा बेचारा स्टेज पर खड़ा-खड़ा शर्म के मारे मुस्कुरा रहा है. दूसरी तरफ शादी में आए सभी मेहमानों की नजर बस दुल्हन और उसके डांस पर टिकी हुई है. इस वीडियो पर 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. लोग धड़ल्ले से इस वीडियो पर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. कईयों ने कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी भी शेयर किए हैं. आइए पढ़ते हैं दुल्हन के इस डांस वीडियो पर जनता का क्या कहना है.
 

दुल्हन के डांस पर क्या बोली जनता 

दुल्हन के डांस के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'नाच यह रही है और शर्म मुझे आ रही है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई, वापस चला जा', तीसरे ने लिखा है, 'भाई को अभी से पता चल गया कि क्या हालत होने वाली है'. एक ने लिखा है, 'मैं होता तो बारात यहीं से वापस ले जाता'. एक और यूजर लिखता है, 'इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आता कहां से है'. एक और लिखता है, 'मैं तो गलत कदम उठा लेता भाई'. दुल्हन के डांस के इस वीडियो पर लोग अब ऐसे ही फनी-फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.


 

