Tiger Shroff Firing Video: गोली चलने के बाद ड्राइवर को खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले गए थे टाइगर श्रॉफ, सामने आया हादसे का अनदेखा वीडियो

Tiger Shroff Firing Video: टाइगर श्रॉफ पर बीती रात मुंबई में फायरिंग की गई है. शाम 7 बजे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद उनके ड्राइवर घायल हो गए. हालांकि वह अब सुरक्षित हैं. इसके बाद जहां मामले की जांच जारी है तो वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है, जिसके चलते 15 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इसका फायरिंग केस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन अब हमले के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें गोली चलने के बाद घायल ड्राइवर और अन्य लोगों को वह खुद ड्राइव करते हुए अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं.



सामने आए वीडियो में टाइगर श्रॉफ पर 3 गोली चलाने के बाद जहां आरोपी फरार हो गया तो वहीं ड्राइवर अपनी सीट से निकलकर दूसरी तरफ जाता है. जबकि एक्टर फ्रंट सीट से ड्राइविंग सीट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

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15 टीमों का किया गया गठन

उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने कई टीमें गठित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फोरेंसिक टीम ने प्रारंभिक विश्लेषण शुरू कर दिया है और लगभग 15 टीमें इस मामले पर काम कर रही हैं. जैसे ही और जानकारी मिलेगी, उसे साझा किया जाएगा. जैसा कि मैंने बताया, फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है. इस स्तर पर, चलाई गई गोलियों की संख्या के बारे में विशिष्ट विवरण देना उचित नहीं होगा.

आरोपियों की तलाश के लिए छह पुलिस टीमें तैनात की गई हैं, वहीं अधिकारियों ने हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है. इस फायरिंग की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है. वहीं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.