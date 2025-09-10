विज्ञापन

वेनिस में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीत चुकीं अनुपर्णा रॉय कौन से बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम करना चाहती हैं ?

जब अनुपर्णा से पूछा गया कि आज के कॉमर्शियल दबावों में दबे फिल्मकारों को देखते हुए और मुंबई जैसे शहर में रहते हुए, जहां लोग चकाचौंध, बड़े सितारों और विशाल सेटों वाली मसाला फिल्में बनाना चाहते हैं.

नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा की नई पीढ़ी की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है. हाल ही में अभिनेत्री व फिल्मकार अनुपर्णा रॉय को वेनेस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' (Songs of Forgotten Trees) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओरिजोंटी पुरस्कार (Best Director Orizzonti Award) से सम्मानित किया गया. यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय स्वतंत्र सिनेमा के लिए भी एक बड़ा गौरव है. जब अनुपर्णा से पूछा गया कि आज के कॉमर्शियल दबावों में दबे फिल्मकारों को देखते हुए और मुंबई जैसे शहर में रहते हुए, जहां लोग चकाचौंध, बड़े सितारों और विशाल सेटों वाली मसाला फिल्में बनाना चाहते हैं, वह इस तरह के प्रेशर से कैसे बच पाती हैं, तो इस पर उन्होंने अपना साफ़ नजरिया साझा किया.

अनुपर्णा रॉय ने कहा, “तो दो चीजें. जोया अख्तर इतनी बड़ी डायरेक्टर हैं. लेकिन ‘गली बॉय' में उन्होंने कैरेक्टर्स को जिस तरह पेश किया, वह शानदार था. मुझे पूरा यक़ीन है कि उन्हें यह दिखाने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी. हम उस फिल्म से बहुत रिलेट कर पाते हैं. मुझे लगता है कि यह सब फिल्ममेकर पर निर्भर करता है, वो अपने अनुभवों और समाज को किस तरह से देखकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं. मैं अनुराग कश्यप, किरण राव, जोया अख्तर, रीमा दास, मीरा नायर, ऋतु पोर्नो और कौशिक गांगुली से बहुत प्रेरित हूं.”

अनुपर्णा ने अपने पसंदीदा कलाकारों की सूची तो बता दी, पर जब उनसे पूछा गया कि वे किन कलाकारों के साथ काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, “मुझे जिनके साथ काम करने का मन है वो हैं, राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा. फिर मैं मनोज बाजपेयी जी, पंकज त्रिपाठी जी और नवाजुद्दीन सर के काम से बहुत प्रेरित हूं. रणबीर कपूर भी सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, रणवीर सिंह भी. मेरे दिमाग में दीपिका पादुकोण का नाम भी चल रहा था. ये सभी बेहद वर्सटाइल हैं और इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूं.”

अनुपर्णा रॉय का यह बयान बताता है कि वह न केवल अपनी कला के प्रति ईमानदार हैं, बल्कि सिनेमा को समाज और अनुभवों का आईना मानती हैं. वेनेस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' (Songs of Forgotten Trees) के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओरिजोंटी पुरस्कार (Best Director Orizzonti Award) उनके लिए एक मील का पत्थर है, और आने वाले समय में दर्शकों को उनसे और भी गहरी, संवेदनशील और सशक्त प्रस्तुतियों की उम्मीद है.

