खेसारी लाल यादव के गाने ने यूट्यब पर उड़ाया गर्दा, काजल के साथ केमेस्ट्री हुई हिट- वीडियो 588 मिलियन के पार

भोजपुरी फिल्मों का खुमार जिस तरह लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है. भोजपुरी गानों का जादू भी कुछ उसी तरह उन्हें अपनी और खींच लेता है. खास तौर से यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन गानों का क्रेज जबरदस्त नजर आता है. जो धड़ाधड़ व्यूज भी हासिल करते हैं. ऐसा ही एक गाना है खेसारी लाल यादव का गाया हुआ 'सज के संवर के'. इस गाने की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फिर इसमें भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी भी हैं. जब दोनों साथ आते हैं तो गरदा उड़ा जाते हैं. मजेदार यह है कि इसे सिर्फ भोजपुरी भाषी ही नहीं सुन रहे हैं बल्कि दूसरी भाषा के लोगों के बीच भी यह काफी पॉपुलर हो रहा है.

सज के संवर के गाने का जादू

पिछले कुछ साल में अगर किसी भोजपुरी गाने ने यूट्यूब पर धमाल मचाया है, तो उनमें खेसारी लाल यादव का सुपरहिट गाना 'सज के संवर के' सबसे आगे दिखाई देता है. फिल्म मुकद्दर का ये गाना 7 साल पहले वेव म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर अपलोड हुआ था. और तब से लेकर अब तक ये दर्शकों के बीच लगातार हिट बना हुआ है. गाने ने अभी तक 588 मिलियन व्यूज (58 करोड़ 80 लाख) और 1.7 मिलियन लाइक्स (17 लाख) हासिल कर लिए हैं. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि खेसारी लाल यादव के स्वैग, प्रियंका सिंह की सुरीली आवाज और आजाद सिंह के लिखे बोलों ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है. मधुकर आनंद के म्यूजिक ने इस गाने को ऐसा रंग दिया कि सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं.

यहां देखें फुल सॉन्ग: खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का 'सज के संवर के' सॉन्ग

'सज के संवर के' की बीट्स के दीवाने हुए फैन्स

खेसारी लाल यादव के 'सज के संवर के' भोजपुरी गाने की खासियत है इसकी बीट्स. जो हर हर राज्य के दर्शक को दीवाना बना रही है. एक यूजर ने इस पर लिखा कि लिरिक्स बिलकुल समझ नहीं आई लेकिन गाना सौ फीसदी इंजॉय किया. इस कमेंट को ही 5.3 हजार लोग लाइक कर चुके हैं. जिससे साफ है कि भाषा कोई भी हो, बीट अच्छी हो तो गाना दिल में जगह बना ही लेता है.

कुछ फैन्स ने अपने राज्य के बारे में बताया है. मसलन एक ने लिखा कि वो हरियाणा से है और एक ने लिखा कि वो महाराष्ट्र से है. फिर भी उन्हें ये गाना बहतु पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि बस ये गाना सुनने के बाद उन्हें भोजपुरी गाने पसंद आने लगे हैं.