विज्ञापन

खेसारी लाल यादव के गाने ने यूट्यब पर उड़ाया गर्दा, काजल के साथ केमेस्ट्री हुई हिट- वीडियो 588 मिलियन के पार

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के सुपरहिट सॉन्ग 'सज के संवर के' ने यूट्यूब पर गरदा उड़ाकर रख दिया है. इस गाने को देखने का सिलसिला थम नहीं है और ये 588 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है.

Read Time: 3 mins
Share
खेसारी लाल यादव के गाने ने यूट्यब पर उड़ाया गर्दा, काजल के साथ केमेस्ट्री हुई हिट- वीडियो 588 मिलियन के पार
खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के 'सज के संवर के' गाने की धूम
  • खेसारी लाल यादव का भोजपुरी गाना सज के संवर के यूट्यूब पर अब तक लाखों व्यूज और लाइक्स प्राप्त कर चुका है
  • यह गाना सात साल पहले वेव म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर अपलोड हुआ था और तब से लगातार लोकप्रिय बना हुआ है
  • सज के संवर के गाने में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भोजपुरी फिल्मों का खुमार जिस तरह लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है. भोजपुरी गानों का जादू भी कुछ उसी तरह उन्हें अपनी और खींच लेता है. खास तौर से यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन गानों का क्रेज जबरदस्त नजर आता है. जो धड़ाधड़ व्यूज भी हासिल करते हैं. ऐसा ही एक गाना है खेसारी लाल यादव का गाया हुआ 'सज के संवर के'. इस गाने की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फिर इसमें भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी भी हैं. जब दोनों साथ आते हैं तो गरदा उड़ा जाते हैं. मजेदार यह है कि इसे सिर्फ भोजपुरी भाषी ही नहीं सुन रहे हैं बल्कि दूसरी भाषा के लोगों के बीच भी यह काफी पॉपुलर हो रहा है.

सज के संवर के गाने का जादू

पिछले कुछ साल में अगर किसी भोजपुरी गाने ने यूट्यूब पर धमाल मचाया है, तो उनमें खेसारी लाल यादव का सुपरहिट गाना 'सज के संवर के' सबसे आगे दिखाई देता है. फिल्म मुकद्दर का ये गाना 7 साल पहले वेव म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर अपलोड हुआ था. और तब से लेकर अब तक ये दर्शकों के बीच लगातार हिट बना हुआ है. गाने ने अभी तक 588 मिलियन व्यूज (58 करोड़ 80 लाख) और 1.7 मिलियन लाइक्स (17 लाख) हासिल कर लिए हैं. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि खेसारी लाल यादव के स्वैग, प्रियंका सिंह की सुरीली आवाज और आजाद सिंह के लिखे बोलों ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है. मधुकर आनंद के म्यूजिक ने इस गाने को ऐसा रंग दिया कि सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं.

यहां देखें फुल सॉन्ग: खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का 'सज के संवर के' सॉन्ग

'सज के संवर के' की बीट्स के दीवाने हुए फैन्स

खेसारी लाल यादव के 'सज के संवर के' भोजपुरी गाने की खासियत है इसकी बीट्स. जो हर हर राज्य के दर्शक को दीवाना बना रही है. एक यूजर ने इस पर लिखा कि लिरिक्स बिलकुल समझ नहीं आई लेकिन गाना सौ फीसदी इंजॉय किया. इस कमेंट को ही 5.3 हजार लोग लाइक कर चुके हैं. जिससे साफ है कि भाषा कोई भी हो, बीट अच्छी हो तो गाना दिल में जगह बना ही लेता है.

कुछ फैन्स ने अपने राज्य के बारे में बताया है. मसलन एक ने लिखा कि वो हरियाणा से है और एक ने लिखा कि वो महाराष्ट्र से है. फिर भी उन्हें ये गाना बहतु पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि बस ये गाना सुनने के बाद उन्हें भोजपुरी गाने पसंद आने लगे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khesari Lal Yadav, Kajal Raghwani, Saj Ke Sawar Ke Song, YouTube
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com