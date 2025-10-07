विज्ञापन

आम के बाद संतरे पर अटके अक्षय कुमार, फड़नवीस बोले– 'ये तो सिर्फ नागपुर वाले ही जानते हैं कैसे खाते हैं ऑरेंज!'

अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा था कि वे आम चूसकर खाते हैं या काटकर. इस पर वे खूब ट्रोल हुए थे अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से संतरे को लेकर ये मजेदार सवाल पूछा.

अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस से पूछा ये सवाल
नई दिल्ली:

मुंबई में आज से शुरू हुए फिक्की फ़्रेम्स के 25वें एडिशन की शुरुआत एक दिलचस्प बातचीत से हुई, जब अभिनेता अक्षय कुमार ने मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का इंटरव्यू लिया. जैसे ही अक्षय कुमार ने बातचीत शुरू की, पहला ही सवाल ऐसा था जिसने सबको हंसा दिया. अभिनेता ने अपनी मशहूर “आम वाला सवाल” याद करते हुए कहा, “पहली बार मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मज़ाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा.”

दरअसल, अक्षय कुमार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा था कि वे आम काटकर खाते हैं या चूसकर. उस वक्त यह सवाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और अक्षय कुमार का खूब मजाक उड़ाया गया था. इसी पुराने किस्से पर अक्षय ने इस बार खुद पर चुटकी लेते हुए फड़नवीस से पूछा, “आप नागपुर से हैं और नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है, तो बताइए सर, आप ऑरेंज कैसे खाते हैं—छीलकर या जूसर में डालकर?”

मुख्यमंत्री फड़नवीस ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अक्षय के अंदाज में कहा कि वे ऑरेंज को बिना छीले खाने का अनोखा तरीका अपनाते हैं—जिससे पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. इस हल्के-फुल्के अंदाज में हुई बातचीत ने फिक्की फ्रेम्स के मंच को जीवंत बना दिया. अक्षय कुमार ने फिल्मों के अलावा मुंबई मेट्रो, पुलिस के जूते, राजनीति और अपराध से जुड़े सवाल भी हल्के-फुल्के अंदाज में पूछे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी उसी सहजता से उनके जवाब दिए. इस दिलचस्प संवाद ने गंभीर मुद्दों के बीच भी मुस्कान और मनोरंजन की एक अलग छाप छोड़ दी.
 

