मुनव्वर राणा की शायरी और गजलों से हर उम्र और वर्ग का इंसान खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है. उनका बचपन काफी संघर्ष में बीता. एक तरफ बंटवारे के दौरान उनके परिवार के लोग पाकिस्तान चले गए, वहीं उनके पिता ने पुरखों की कब्रों की देखभाल के लिए भारत में ही रहने का फैसला किया. दूसरी तरफ, पढ़ाई में कमजोर होने पर उन्हें एक दिन मजदूरी करने भी भेज दिया गया था. इन अनुभवों की झलक उनकी शायरी में भी मिलती है.

पिता चलाते थे ट्रक

मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था. उनका असली नाम सैयद मुनव्वर अली था. साल 1947 में देश के बंटवारे के दौरान उनके परिवार के कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे. परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी. उनके पिता ट्रक चलाते थे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे.

एक बातचीत में मुनव्वर राणा ने बताया था कि उनके पिता ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहने का फैसला किया था. इसकी बड़ी वजह परिवार के पुरखों की करीब 500 साल पुरानी कब्रें थीं. उनके पिता उन कब्रों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे.

छठी क्लास में हो गए थे

मुनव्वर राणा ने इंटरव्यू में बताया था कि वह छठी कक्षा में फेल हो गए थे. इस पर उनके पिता ने उन्हें एक दिन मजदूरी करने के लिए भेज दिया. वहां उनसे चार ईंटें तक नहीं उठाई गईं. इस छोटे से अनुभव ने उन्हें मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों की मुश्किलों का एहसास कराया. उन्होंने समझा कि रोज कमाकर परिवार चलाने वाले लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होती है.

शुरुआत में वह 'मुनव्वर अली आतिश' नाम से शायरी करते थे. बाद में उनके उस्ताद वली आसी ने उन्हें 'राणा' उपनाम अपनाने की सलाह दी. उनके परिवार का ट्रांसपोर्ट कारोबार 'राणा ट्रांसपोर्ट कंपनी' के नाम से चलता था. इसी से उन्हें नया नाम मिला और वह मुनव्वर राणा के रूप में मशहूर हुए. जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कोलकाता में भी बिताया. वहां उनके परिवार का कारोबार था. बाद में वह लखनऊ के साहित्यिक माहौल से जुड़े और मुशायरों में उनकी पहचान मजबूत होती चली गई.

मां पर लिखीं शायरी

मुनव्वर राणा की शायरी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने गजल में मां को केंद्र में रखा. पारंपरिक गजलों में जहां महबूब और इश्क की चर्चा प्रमुख रहती थी, वहीं उन्होंने मां के प्यार, त्याग और ममता को शायरी का विषय बनाया. उनकी मशहूर गजल 'मां' ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. इसकी चर्चित पंक्ति 'किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई' आज भी लोगों की जुबान पर रहती है.

उनकी दूसरी चर्चित रचनाओं और किताबों में 'मोहाजिरनामा', 'घर अकेला हो गया' और 'पीपल छांव' शामिल हैं. उनकी किताब 'शहदाबा' को साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इस किताब में गजलों के साथ 'रुखसती' और मीडिया जैसे विषयों पर नज्में भी शामिल थीं. उन्हें अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार और गालिब पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिले. मुनव्वर राणा का निधन 14 जनवरी 2024 को लखनऊ में हुआ था.

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