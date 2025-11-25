विज्ञापन

धर्मेंद्र के निधन के बाद अब कभी नहीं बन पाएगी ये फिल्म? अधूरा रह जाएगा धर्मेंद्र के फैन्स का सपना

धर्मेंद्र के निधन से इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इस बीच हमें एक ऐसी फिल्म की याद आई जो उनके जाने के बाद अब कभी नहीं बन पाएगी.

धर्मेंद्र के निधन के बाद अधूरी रह जाएगी ये फिल्म
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के लीजेंड्र एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. धरम जी ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनकी फिल्में, किस्से, कहानियां और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो हमेशा हमारे बीच रहेंगे और उनकी याद दिलाएंगे. उनको बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ करता था. खैर उनके जाने के बाद भी उनकी एक अन रिलीज्ड फिल्म है जिससे हमें आखिरी बार ये मौका मिलने वाला है. ये फिल्म है इक्कीस जो 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में तो आप धरम पाजी को देख ही लेंगे लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो उनके निधन के बाद शायद अब कभी ना बन सके.

धर्मेंद्र के निधन की वजह से कभी नहीं बन पाएगी ये फिल्म

आप सोच रहे होंगे ये कौनसी फिल्म है जो धरम पाजी के जाने के बाद केवल कागजों में ही रह जाएगी. चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये फिल्म उनके परिवार का ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर चर्चा तो कई बार हुई लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया था. फिल्म का नाम है अपने-2. धर्मेंद्र ने कई बार इस बारे में बात की लेकिन इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ था. अपने साल 2007 में आई थी. इस फिल्म में धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल की तिकड़ी थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. यही वजह थी कि इस फिल्म के सीक्वल पर लोग बात करते थे और धर्मेंद्र भी इस फिल्म को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे. हालांकि इस बारे में ऑफीशियली कुछ कहा नहीं गया था.

धर्मेंद्र के परिवार में कौन-कौन है ?

धर्मेंद्र के जाने के बाद अब उनके परिवार में पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी, बेटी अजीता, विजेता, बेटे सनी और बॉबी, दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा, अहाना, सनी देओल और बॉबी देओल के बच्चे. ईशा और अहाना हैं.


