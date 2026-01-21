विज्ञापन

अक्षय कुमार के गाने की वजह से 10-20 नहीं पूरे 150 बार रोया था पाकिस्तानी सिंगर, गलती से आप सुन मत लीजिएगा

शादी में बजने वाला एक मशहूर गाना रिकॉर्ड करते वक्त नुसरत फतेह अली खान अपनी बेटियों की याद में करीब 150 बार रो पड़े थे. एक लाइन ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि रिकॉर्डिंग बार-बार रोकनी पड़ी.

शादी के हर माहौल में एक ऐसा गीत जरूर बजता है, जिसे सुनते ही आंखें अपने आप नम हो जाती हैं. लोग मुस्कराते हुए भी इमोशनल हो जाते हैं और मां-बाप चुपचाप आंसू पोंछते नजर आते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त खुद सिंगर्स भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं. बाबुल की दुआएं लेती जा गाने को गाते गाते मोहम्मद रफी सचमुच रो पड़े थे. ऐसे ही एक गाने को गाते गाते दिग्गज गायक नुसरत फतेह अली खान रो पड़े थे. वो भी दस या बीस बार नहीं बल्कि पूरे 150 बार. उनके रोने की वजह से रिकॉर्डिंग बार बार रोकनी पड़ी

जब एक लाइन पर आता था रोना

ये मशहूर गाना है ‘दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है'. ये गाना फिल्म धड़कन का है, जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी नजर आए थे. इस गाने को गाया था पाकिस्तानी सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान ने. गीतकार समीर अंजन के मुताबिक, नुसरत साहब आमतौर पर फिल्मों के लिए नहीं गाते थे, लेकिन इस गाने के बोल और धुन उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने हामी भर दी. रिकॉर्डिंग मुंबई में हो रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन जैसे ही ये लाइन आइन कि ‘मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल'. नुसरत साहब अचानक रोने लगे. उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आवाज रुक गई. रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी. ऐसा एक-दो बार नहीं, बल्कि पूरे 150 बार हुआ. हर बार वही लाइन आते ही वो रो पड़ते थे.

बेटियों की याद और अमर हो गया ये गाना

जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये लाइन उन्हें अपनी बेटियों की याद दिला देती है. बेटी का मायके से विदा होना, पिता-मां का दर्द. ये सब उनके दिल को अंदर तक छू गया था. यही वजह है कि इस गाने में बनावटी भाव नहीं, बल्कि असली दर्द और सच्चा एहसास सुनाई देता है. शायद इसी कारण आज भी जब ये गाना बजता है, तो लोग रो पड़ते हैं.

Dhadkan, Akshay Kumar, Dulhe Ka Sehra, Nusrat Fateh Ali Khan, Song Dulhe Ka Sehra
